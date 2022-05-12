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12 May 2022 - 19:03

Serenay Sarıkaya Servet Şov Yaptı; Tek Bir Bluzu Bile… “Zaten Yarısı Yok!” Açık Seçik Pozlarının Arkasından Tomarla Para Çıktı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, resmen servet şov yaptı! Tek bir bluza ödediği parayla dengeleri değiştiren Serenay Sarıkaya’ya tepkiler arka arkaya geldi. “Zaten yarısı yok bluzun! Allah bilir tamamı ne kadardır” yorumlarını alan Serenay Sarıkaya’nın dekolteli pozlarının arkasından tomarla para çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…