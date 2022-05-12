Serenay Sarıkaya Servet Şov Yaptı; Tek Bir Bluzu Bile… “Zaten Yarısı Yok!” Açık Seçik Pozlarının Arkasından Tomarla Para Çıktı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, resmen servet şov yaptı! Tek bir bluza ödediği parayla dengeleri değiştiren Serenay Sarıkaya’ya tepkiler arka arkaya geldi. “Zaten yarısı yok bluzun! Allah bilir tamamı ne kadardır” yorumlarını alan Serenay Sarıkaya’nın dekolteli pozlarının arkasından tomarla para çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yakın zamanda Şahmeran dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkacak olan Serenay Sarıkaya, Şahmeran dizisinin çekimleri sırasında saplantılı hayranı tarafından tacize uğramıştı. Serenay Sarıkaya’yla görüşmek istediğini belirterek terör estiren Serenay Sarıkaya’nın hayranı milyonları büyük bir şok içerisinde bırakmıştı. Gündeme bomba gibi düşen o günleri geride bırakan Seranay Sarıkaya’nın giymiş olduğu kıyafetlerin servet değerinde olduğu ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.