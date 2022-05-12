- 12 May 2022 - 19:27 G: 12 May 2022 - 19:33

Mehmet Ali Erbil Hayatının Şokunu Yaşıyor! Kalemi Kırıldı; “Ekmek Kapısı Açmayın Bu Adama!” Tepkiler Gırla Geliyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil resmen hayatının şokunu yaşıyor! Kalemi kırılan Mehmet Ali Erbil’e sosyal medya kullanıcıları ise tepkilerini göstermek adına “Ekmek kapısı açmayın bu adama” yorumlarını yaptılar! Peki, neler oluyor?

Kısa bir süre önce sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil, hayranlarını mutlu etmişti. En son bir ödül töreninde başarılı isim Melike Öcalan’a ödülünü vermek için sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil, milyonların ağzını açık bırakacak bir hamlede bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 May 2022 - 19:27 Ankara- Yaşam

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