12 May 2022 - 19:27 Güncelleme: 12 May 2022 - 19:33
Mehmet Ali Erbil Hayatının Şokunu Yaşıyor! Kalemi Kırıldı; “Ekmek Kapısı Açmayın Bu Adama!” Tepkiler Gırla Geliyor…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil resmen hayatının şokunu yaşıyor! Kalemi kırılan Mehmet Ali Erbil’e sosyal medya kullanıcıları ise tepkilerini göstermek adına “Ekmek kapısı açmayın bu adama” yorumlarını yaptılar! Peki, neler oluyor?
Kısa bir süre önce sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil, hayranlarını mutlu etmişti. En son bir ödül töreninde başarılı isim Melike Öcalan’a ödülünü vermek için sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil, milyonların ağzını açık bırakacak bir hamlede bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.