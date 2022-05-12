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12 May 2022 - 19:27

Mehmet Ali Erbil Hayatının Şokunu Yaşıyor! Kalemi Kırıldı; “Ekmek Kapısı Açmayın Bu Adama!” Tepkiler Gırla Geliyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil resmen hayatının şokunu yaşıyor! Kalemi kırılan Mehmet Ali Erbil’e sosyal medya kullanıcıları ise tepkilerini göstermek adına “Ekmek kapısı açmayın bu adama” yorumlarını yaptılar! Peki, neler oluyor?