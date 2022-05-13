Survivor Nisa Aşkını Bas Bas Bağırdı! Acun Medya’nın, 83 Milyonun Önünde “Sana Hastayım” Dedi, Ogeday Kıpkırmızı Oldu…
Tv8 ekranlarının sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa ve Ogeday aşkı alevlendikçe alevlendi. Nisa Bölükbaşı en sonunda duramadı ve Acun Medya’nın, 83 milyonun önünde biricik aşkına “Sana aşığım, hastayım” diyerek bağırdı! Ogeday Girişken’i kıpkırmızı yapan bu durum dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ödül oyununun oynandığı Survivor All Star yarışmasında heyecan doruklara çıkmıştı. Birkaç bölüm önce canlı yayında birbirine giren Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken ise sonunda barıştı! Nisa Bölükbaşı’nın barışma mesajına karşılık olarak kıpkırmızı olan Ogeday Girişken ise seyircileri büyük bir şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.