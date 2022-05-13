Survivor Nisa Aşkını Bas Bas Bağırdı! Acun Medya’nın, 83 Milyonun Önünde “Sana Hastayım” Dedi, Ogeday Kıpkırmızı Oldu…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ödül oyununun oynandığı Survivor All Star yarışmasında heyecan doruklara çıkmıştı. Birkaç bölüm önce canlı yayında birbirine giren Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken ise sonunda barıştı! Nisa Bölükbaşı’nın barışma mesajına karşılık olarak kıpkırmızı olan Ogeday Girişken ise seyircileri büyük bir şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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