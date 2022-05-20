- 20 May 2022 - 18:23 G: 20 May 2022 - 18:45

Gülşen Yine Sınırları, Çizgileri Aştı! Masmavi, Açık Seçik Elbisesiyle Akıları Başlardan Aldı! “Kocan Ne Diyecek?” Twitter, Instagram Sallanıyor!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen resmen sanal linç kurbanı oldu! Giymiş olduğu kıyafete “Kocan bu elbiseye ne diyecek?” yorumlarını yapan sosyal medya kullanıcıları neye uğradığını şaşırdı. Giymiş olduğu kıyafetle Twitter’ı karıştıran Gülşen, milyonların ikiye bölünmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Tarzı, duruşu ve sahne elbiseleriyle gündeme bomba gibi düşen Gülşen, yaptıklarıyla çok konuşuluyor. Transparan kıyafetinden sonra adı daha çok duyulmaya başlayan Gülşen, son sahnesinde tercih ettiği elbise akılları başlardan aldı ama tarzı çok beğenilmedi. Cesur kıyafetler giyerek; kusursuz fiziğini sergileyen Gülşen’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım tartışmalara neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 May 2022 - 18:23 Ankara- Yaşam

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