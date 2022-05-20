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20 May 2022 - 18:23

Gülşen Yine Sınırları, Çizgileri Aştı! Masmavi, Açık Seçik Elbisesiyle Akıları Başlardan Aldı! “Kocan Ne Diyecek?” Twitter, Instagram Sallanıyor!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen resmen sanal linç kurbanı oldu! Giymiş olduğu kıyafete “Kocan bu elbiseye ne diyecek?” yorumlarını yapan sosyal medya kullanıcıları neye uğradığını şaşırdı. Giymiş olduğu kıyafetle Twitter’ı karıştıran Gülşen, milyonların ikiye bölünmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…