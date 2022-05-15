Anasayfa/

Foto Galeri/

15 May 2022 - 17:01

Gönül Dağı Ramazan’ın Sevgilisi Güzelliğiyle Yaktı Yıktı! “Aman Yenge! Ocak Söndürürsün!” Ortalık Sallanıyor; Asuman Defteri…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde Ramazan ve Asuman aşkı resmen bitti! Paramparça eden bir görselin ortaya çıkmasıyla birlikte Ramazan’ın gerçek aşkı görüldü. İhanet yorumlarını arka arkaya alan Ramazan, milyonlara “Yok artık” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…