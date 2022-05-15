Gönül Dağı Ramazan’ın Sevgilisi Güzelliğiyle Yaktı Yıktı! “Aman Yenge! Ocak Söndürürsün!” Ortalık Sallanıyor; Asuman Defteri…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı dizisinde Ramazan ve Asuman aşkı resmen bitti! Paramparça eden bir görselin ortaya çıkmasıyla birlikte Ramazan’ın gerçek aşkı görüldü. İhanet yorumlarını arka arkaya alan Ramazan, milyonlara “Yok artık” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi Cumartesi akşamlarını sallayıp geçiyor. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Gönül Dağı dizisinde Ramazan karakterine hayat veren Cahit Süvarioğlu’nun gerçek aşkı ortaya çıkınca; Gönül Dağı sevenleri adeta çıldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.