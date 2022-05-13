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13 May 2022 - 12:57

Survivor Atakan’dan Kan Donduran Hakaret! Ünlüler ve Gönüllüler Takımı Birbirine Girdi; Küfürler Havada Uçuştu! Acun Ilıcalı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Avatar Atakan’dan karşı takıma skandal ve kan donduran bir hakaret geldi. Ünlüler ve Gönüller takımının birbirine girdiği ortaya çıkarken; küfürlerde havalarda uçuştu. Acun Ilıcalı’nın tüm takımı sıraya dizeceğine dair yorumlarda gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…