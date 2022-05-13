- 13 May 2022 - 12:57 G: 13 May 2022 - 13:06

Survivor Atakan’dan Kan Donduran Hakaret! Ünlüler ve Gönüllüler Takımı Birbirine Girdi; Küfürler Havada Uçuştu! Acun Ilıcalı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Avatar Atakan’dan karşı takıma skandal ve kan donduran bir hakaret geldi. Ünlüler ve Gönüller takımının birbirine girdiği ortaya çıkarken; küfürlerde havalarda uçuştu. Acun Ilıcalı’nın tüm takımı sıraya dizeceğine dair yorumlarda gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken yarışmada Mavi takım ve Kırmızı takım arasında ödül oyunu mücadelesi yapılmıştı. Gündemi sarsan tek bir an ise seyircilerin çılgına dönmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 May 2022 - 12:57 Ankara- Yaşam

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