Survivor Atakan’dan Kan Donduran Hakaret! Ünlüler ve Gönüllüler Takımı Birbirine Girdi; Küfürler Havada Uçuştu! Acun Ilıcalı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Avatar Atakan’dan karşı takıma skandal ve kan donduran bir hakaret geldi. Ünlüler ve Gönüller takımının birbirine girdiği ortaya çıkarken; küfürlerde havalarda uçuştu. Acun Ilıcalı’nın tüm takımı sıraya dizeceğine dair yorumlarda gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken yarışmada Mavi takım ve Kırmızı takım arasında ödül oyunu mücadelesi yapılmıştı. Gündemi sarsan tek bir an ise seyircilerin çılgına dönmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.