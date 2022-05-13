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13 May 2022 - 13:27

Alişan ve Buse Varol’un Neden Aralarının Açıldığı Belli Oldu! Kaynanası “Asla Affetmem” Demişti, Öyle Bir Darbe Geldi Ki… “Bitmiş!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol’un neden boşanma noktasına geldikleri gündeme bomba gibi düştü. Kısa bir süre önce Buse Varol’un kaynanası Suzan Tektaş, gelini için “Asla affetmem” demişti ki, skandal darbe resmen indi. Öyle bir darbe indi ki, milyonlar “Bitmiş bu ilişki” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…