- 13 May 2022 - 13:27 G: 13 May 2022 - 13:38

Alişan ve Buse Varol’un Neden Aralarının Açıldığı Belli Oldu! Kaynanası “Asla Affetmem” Demişti, Öyle Bir Darbe Geldi Ki… “Bitmiş!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol’un neden boşanma noktasına geldikleri gündeme bomba gibi düştü. Kısa bir süre önce Buse Varol’un kaynanası Suzan Tektaş, gelini için “Asla affetmem” demişti ki, skandal darbe resmen indi. Öyle bir darbe indi ki, milyonlar “Bitmiş bu ilişki” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kısa bir süre önce Buse Varol ve Alişan, kızları Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlamışlardı. Buse Varol ise Alişan’ın ailesiyle kızlarının doğum günü kutlamasından haberinin olmadığını açıklamıştı. İkili arasındaki ipler iyice gerilirken, Buse Varol birde yüzüğünü çıkartmış bir şekilde görüntülenmişti. İkilinin arayı düzelttiği bilinirken; Buse Varol’dan gelen hamle her şeyi yerle bir etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

13 May 2022 - 13:27 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Atakan’dan Kan Donduran Hakaret! Ünlüler ve Gönüllüler Takımı Birbirine Girdi; Küfürler Havada Uçuştu! Acun Ilıcalı… mask
Survivor Atakan’dan Kan Donduran Hakaret! Ünlüler ve Gönüllüler Takımı Birbirine Girdi; Küfürler Havada Uçuştu! Acun Ilıcalı…
Neslihan Atagül'ün Ah Belinda Filmininde ki Partneri Belli Oldu? Ah Belinda Filminin Konusu Nedir, Hangi Filimden Uyarlama Olacak? mask
Neslihan Atagül'ün Ah Belinda Filmininde ki Partneri Belli Oldu? Ah Belinda Filminin Konusu Nedir, Hangi Filimden Uyarlama Olacak?
Ayna Grubunun Solisti Erhan Güleryüz Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Erhan Güleryüz Neden Güneş Gözlüğü Takıyor? mask
Ayna Grubunun Solisti Erhan Güleryüz Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Erhan Güleryüz Neden Güneş Gözlüğü Takıyor?
Sinan Akçıl İle Burcu Kıratlı'dan Kötü Haber! İkinci Kez Boşandılar… Detaylar Sevenleri Şok Etti! mask
Sinan Akçıl İle Burcu Kıratlı'dan Kötü Haber! İkinci Kez Boşandılar… Detaylar Sevenleri Şok Etti!
Camdaki Kız Dizisinde Cana ve Sedat Evleniyor! Gülcihan ve Rafet’e Müstakbel Gelin Geliyor! Nalan İçin Her Şey Bitti… “Yok Artık!” mask
Camdaki Kız Dizisinde Cana ve Sedat Evleniyor! Gülcihan ve Rafet’e Müstakbel Gelin Geliyor! Nalan İçin Her Şey Bitti… “Yok Artık!”
MasterChef Sil Baştan Değişiyor! Mehmet Şefin Yerine Gelen İsim Belli Oldu! CZN Burak, Nusret Deniyordu Ama... Arda Türkmen Bombası Patladı! Acun Ilıcalı… mask
MasterChef Sil Baştan Değişiyor! Mehmet Şefin Yerine Gelen İsim Belli Oldu! CZN Burak, Nusret Deniyordu Ama... Arda Türkmen Bombası Patladı! Acun Ilıcalı…
59 Yaşındaki Seda Sayan Mini Eteğiyle Ceylan Gibi Sekti! Güzelliğiyle 25 Yaş Küçük Eşi Çağlar Kıskançlıktan Delirdi! Fiziği 18 Yaşındaki Kızlarda Yok! mask
59 Yaşındaki Seda Sayan Mini Eteğiyle Ceylan Gibi Sekti! Güzelliğiyle 25 Yaş Küçük Eşi Çağlar Kıskançlıktan Delirdi! Fiziği 18 Yaşındaki Kızlarda Yok!
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali bakın aslen nereli çıktı! Duyanlar Şaştı Kaldı! Herkes başka sanıyordu duyan inanmadı işte Gülsim Ali’ın memleketi… mask
Gönül Dağı'nın Dilek'i Gülsim Ali bakın aslen nereli çıktı! Duyanlar Şaştı Kaldı! Herkes başka sanıyordu duyan inanmadı işte Gülsim Ali’ın memleketi…
Gönül Dağı’nın Ramazan’ın Eski Halini Görenler Bu Kim Dedi! Öyle Bir Değişim Yaşamış ki; Milyonlar “Nasıl Yaptın?” Diye Merak Ediyor! Meğer Cihat Süvarioğlu… mask
Gönül Dağı’nın Ramazan’ın Eski Halini Görenler Bu Kim Dedi! Öyle Bir Değişim Yaşamış ki; Milyonlar “Nasıl Yaptın?” Diye Merak Ediyor! Meğer Cihat Süvarioğlu…
Survivor Yarışmasında Akıl Sır Ermeyen Yeni Aşk Patladı!Aşk Adasında Nisa - Ogeday, Mert - Sude Aşkı Yanında Sıfır Kalacak! Batuhan... Youtube, Twitter, Instagram Karıştı… Kaos Yaşandı! mask
Survivor Yarışmasında Akıl Sır Ermeyen Yeni Aşk Patladı!Aşk Adasında Nisa - Ogeday, Mert - Sude Aşkı Yanında Sıfır Kalacak! Batuhan... Youtube, Twitter, Instagram Karıştı… Kaos Yaşandı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Atakan’dan Kan Donduran Hakaret! Ünlüler ve Gönüllüler Takımı Birbirine Girdi; Küfürler Havada Uçuştu! Acun Ilıcalı… mask
Survivor Atakan’dan Kan Donduran Hakaret! Ünlüler ve Gönüllüler Takımı Birbirine Girdi; Küfürler Havada Uçuştu! Acun Ilıcalı…
"Sahte Gelin" Çetesi Ankara’da Ortaya Çıktı! Kurdukları Tezgah Ağızları Beş Karış Açık Bıraktı! Müge Anlı Gerçeği Tekrar Ortaya Çıktı… mask
"Sahte Gelin" Çetesi Ankara’da Ortaya Çıktı! Kurdukları Tezgah Ağızları Beş Karış Açık Bıraktı! Müge Anlı Gerçeği Tekrar Ortaya Çıktı…
Hep Gizli Sırları Olan Burçlar Hangisidir? İşte İşi Gücü Yalan Dolan Olan O Burçlar…. mask
Hep Gizli Sırları Olan Burçlar Hangisidir? İşte İşi Gücü Yalan Dolan Olan O Burçlar….
İlişkilerde En Sadık Burçlar Hangisidir? İşte Sevince Gözleri Başkasını Görmeyen O Burçlar… mask
İlişkilerde En Sadık Burçlar Hangisidir? İşte Sevince Gözleri Başkasını Görmeyen O Burçlar…
Erşan Kuneri Nerede Çekildi, Ne Zaman Başlıyor? Erşan Kuneri Fikri Nerede Çıktı! Cem Yılmaz, Ezgi Mola Ve Merve Dizdar’ın Oynadığı Erşan Kuneri Oyuncuları… mask
Erşan Kuneri Nerede Çekildi, Ne Zaman Başlıyor? Erşan Kuneri Fikri Nerede Çıktı! Cem Yılmaz, Ezgi Mola Ve Merve Dizdar’ın Oynadığı Erşan Kuneri Oyuncuları…
Mayıs Ayında Aşkı Bulacak Ve Yuva Kuracak Burçlar Hangisidir? İşte Büyük Sürprizler Yaşayacak O Burçlar… mask
Mayıs Ayında Aşkı Bulacak Ve Yuva Kuracak Burçlar Hangisidir? İşte Büyük Sürprizler Yaşayacak O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL