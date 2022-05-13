Alişan ve Buse Varol’un Neden Aralarının Açıldığı Belli Oldu! Kaynanası “Asla Affetmem” Demişti, Öyle Bir Darbe Geldi Ki… “Bitmiş!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol’un neden boşanma noktasına geldikleri gündeme bomba gibi düştü. Kısa bir süre önce Buse Varol’un kaynanası Suzan Tektaş, gelini için “Asla affetmem” demişti ki, skandal darbe resmen indi. Öyle bir darbe indi ki, milyonlar “Bitmiş bu ilişki” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce Buse Varol ve Alişan, kızları Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlamışlardı. Buse Varol ise Alişan’ın ailesiyle kızlarının doğum günü kutlamasından haberinin olmadığını açıklamıştı. İkili arasındaki ipler iyice gerilirken, Buse Varol birde yüzüğünü çıkartmış bir şekilde görüntülenmişti. İkilinin arayı düzelttiği bilinirken; Buse Varol’dan gelen hamle her şeyi yerle bir etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.