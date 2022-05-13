- 13 May 2022 - 13:47 G: 13 May 2022 - 13:54

Ankara Araba Pazarı Fiyatları 2022! Ankara İkinci El Oto Pazarı Hangi Gün Açık, Nerede?

Özellikle ortaya çıkan çip krizi ve tedarik sorunu nedeniyle artan birinci el araç fiyatları, mayıs ayı itibariyle bir kez daha zam aldı. Dünyaca ünlü otomobil markalarının güncel liste fiyatları cep yakarken; vatandaşlar çareyi bir kez daha ikinci el otomobil sektöründe aramaya başladı. Sizde Ankara Araba pazarı fiyatlarını merak ediyorsanız işte detaylar...

Özellikle ortaya çıkan çip krizi ve tedarik sorunu nedeniyle artan birinci el araç fiyatları, mayıs ayı itibariyle bir kez daha zam aldı. Dünyaca ünlü otomobil markalarının güncel liste fiyatları cep yakarken; vatandaşlar çareyi bir kez daha ikinci el otomobil sektöründe aramaya başladı. Öte yandan Ankaralılar ikinci el araç alımı için oto pazarların yolunu tutmaya başladı. Peki, Ankara araba pazarı fiyatları 2022 ne kadar, kaç TL? Ankara ikinci el oto pazarı hangi gün açık, nerede? İşte, detaylar…

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13 May 2022 - 13:47 - Yaşam

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