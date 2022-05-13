- 13 May 2022 - 13:53 G: 13 May 2022 - 13:58

Camdaki Kız Dizisinde Nalan'ın Gideceği Psikiyatri Doktoru O Ünlü Oyuncu Oldu! Dizi Kırmızı Oda’ya Geri Dönüyor… Yer Yerinden Oynayacak!

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmayı sürdürüyor. Psikiyatrist ve yazar olan Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli eserinden senaryoya uyarlanan Camdaki Kız dizisinde Nalan’ın yaşadığı travmaları atlatabilmesi için gideceği bir psikiyatrist olduğu biliniyor. İşte bu ihtiyaç ile ilgili ortaya çıkan Kırmızı Oda detayı...

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmayı sürdürüyor. Psikiyatrist ve yazar olan Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli eserinden senaryoya uyarlanan Camdaki Kız dizisinde Nalan’ın yaşadığı travmaları atlatabilmesi için gideceği bir psikiyatrist olduğu biliniyor. Bu psikiyatristi canlandıracak olan isim ise, belli olmuş bulunuyor. Peki, Camdaki Kız dizisinin yeni oyuncusu kim? Camdaki Kız dizisinde Nalan’ın gideceği psikiyatristi kim oynayacak, hangi oyuncu canlandıracak? İşte, detaylar…

13 May 2022 - 13:53 - Dizi Haberleri

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