Camdaki Kız Dizisinde Nalan'ın Gideceği Psikiyatri Doktoru O Ünlü Oyuncu Oldu! Dizi Kırmızı Oda’ya Geri Dönüyor… Yer Yerinden Oynayacak!
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmayı sürdürüyor. Psikiyatrist ve yazar olan Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli eserinden senaryoya uyarlanan Camdaki Kız dizisinde Nalan’ın yaşadığı travmaları atlatabilmesi için gideceği bir psikiyatrist olduğu biliniyor. İşte bu ihtiyaç ile ilgili ortaya çıkan Kırmızı Oda detayı...
Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni yapımlarından biri olan Camdaki Kız dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmayı sürdürüyor. Psikiyatrist ve yazar olan Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli eserinden senaryoya uyarlanan Camdaki Kız dizisinde Nalan’ın yaşadığı travmaları atlatabilmesi için gideceği bir psikiyatrist olduğu biliniyor. Bu psikiyatristi canlandıracak olan isim ise, belli olmuş bulunuyor. Peki, Camdaki Kız dizisinin yeni oyuncusu kim? Camdaki Kız dizisinde Nalan’ın gideceği psikiyatristi kim oynayacak, hangi oyuncu canlandıracak? İşte, detaylar…
13 May 2022 - 13:53 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.