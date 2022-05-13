Hande Erçel Gelinlik Provalarına Başladı! Kaan Yıldırım Eriyip Bitecek; Beyazlar İçerisinde… Nefesleri Kesti, Kusursuz Fiziğiyle…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den şok pozlar arka arkaya geldi. Gelinlik provaları yaptığına dair yorumlar alan Hande Erçel’in paylaşımı nefesleri kesti. Kaan Yıldırım’la yakın zamanda bir aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel’in bu halinin Kaan Yıldırım’ın eriyip bitmesine neden olacağına dair yorumlar yapıldı! Kusursuz fiziğiyle bir bakanı bir daha baktıran Hande Erçel, sosyal medyayı yaktı yıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisiyle adını duyuran Hande Erçel, dizide tanışmış olduğu Kerem Bürsin’le uzun soluklu bir ilişki yaşamıştı ama ünlü çift, kısa bir süre önce ayrılma kararı almıştı. Kerem Bürsin’den sonra aşkı Kaan Yıldırım’da bulan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde aşk yaşadıklarını ve sevgili olduklarını açıklamışlardı. Peki, Hande Erçel, nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.