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13 May 2022 - 13:54

Hande Erçel Gelinlik Provalarına Başladı! Kaan Yıldırım Eriyip Bitecek; Beyazlar İçerisinde… Nefesleri Kesti, Kusursuz Fiziğiyle…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den şok pozlar arka arkaya geldi. Gelinlik provaları yaptığına dair yorumlar alan Hande Erçel’in paylaşımı nefesleri kesti. Kaan Yıldırım’la yakın zamanda bir aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel’in bu halinin Kaan Yıldırım’ın eriyip bitmesine neden olacağına dair yorumlar yapıldı! Kusursuz fiziğiyle bir bakanı bir daha baktıran Hande Erçel, sosyal medyayı yaktı yıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…