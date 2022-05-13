- 13 May 2022 - 14:01 G: 13 May 2022 - 14:07

Bim Market Ayçiçek Yağı ve Toz Şekerde Şok İndirim! 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatı 145 TL'ye… 5 Kg Toz Şeker Fiyatı 58 TL’ye Düştü!

Türkiye’nin en uygun fiyat politikasına sahip olan marketlerinden biri olarak geniş bir müşteri yelpazesine sahip olan BİM, aktüel ürünler kataloğu ile müşterilerini bir kez daha buluşturdu. Aktüel ürünler kataloğunda birbirinden iddialı indirimler gerçekleştiren BİM, bu kez ayçiçek yağı ve şekeri de aktüel ürünleri içerisine aldı. İşte Bim Market ile ilgili son detaylar...

Türkiye’nin en uygun fiyat politikasına sahip olan marketlerinden biri olarak geniş bir müşteri yelpazesine sahip olan BİM, aktüel ürünler kataloğu ile müşterilerini bir kez daha buluşturdu. Aktüel ürünler kataloğunda birbirinden iddialı indirimler gerçekleştiren BİM, bu kez ayçiçek yağı ve şekeri de aktüel ürünleri içerisine aldı. Peki, BİM’in bu haftaki indirimleri neler? BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? BİM’de 5 litre ayçiçek yağı ve 5 kilogram şeker ne kadar? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

13 May 2022 - 14:01 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Almanya’ya Anında Gidip Çalışabilirsiniz? Tam 65 Bin TL Maaş İle İşçi Alımı Yapıyor? Bu Fırsatı Sakın Kaçırmayın… İşte Başvuru Detayları mask
Almanya’ya Anında Gidip Çalışabilirsiniz? Tam 65 Bin TL Maaş İle İşçi Alımı Yapıyor? Bu Fırsatı Sakın Kaçırmayın… İşte Başvuru Detayları
Mayıs 2022 En Ucuz Sıfır Otomobil Fiyatları Açıklandı! 2022 Fiat, Renault, Citroen, Dacia, Honda Sıfır Araçlar Ne Kadar? mask
Mayıs 2022 En Ucuz Sıfır Otomobil Fiyatları Açıklandı! 2022 Fiat, Renault, Citroen, Dacia, Honda Sıfır Araçlar Ne Kadar?
Bira Fiyatlarına Şok Edici Zam Geldi! Alkol ve Bira Fiyatları Ne Kadar Oldu? Mayıs 2022 Bira Fiyatlarına Zam Mı, Kaç Lira Oldu… İşte Fiyat Listesi mask
Bira Fiyatlarına Şok Edici Zam Geldi! Alkol ve Bira Fiyatları Ne Kadar Oldu? Mayıs 2022 Bira Fiyatlarına Zam Mı, Kaç Lira Oldu… İşte Fiyat Listesi
Akaryakıt Alacaklara Cehennem Ateşi Gibi Haber! 21 Liraya Şükür Deniyordu Ama Tam Tamına… 11 Mayıs Akaryakıt Fiyatları Cep Yaktı! mask
Akaryakıt Alacaklara Cehennem Ateşi Gibi Haber! 21 Liraya Şükür Deniyordu Ama Tam Tamına… 11 Mayıs Akaryakıt Fiyatları Cep Yaktı!
A101 Market Ayçiçek Yağı ve Toz Şekerde İndirime Gitti! 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatı 143 TL'ye… 5 Kg Toz Şeker Fiyatı 33 TL’ye Düştü! mask
A101 Market Ayçiçek Yağı ve Toz Şekerde İndirime Gitti! 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatı 143 TL'ye… 5 Kg Toz Şeker Fiyatı 33 TL’ye Düştü!
Emekli, Memur ve Yetime Büyük Müjde! Zam Üzerine Zam Geliyor; Yeniden Hesaplanması Masaya Yatırıldı! Tam Tamına… mask
Emekli, Memur ve Yetime Büyük Müjde! Zam Üzerine Zam Geliyor; Yeniden Hesaplanması Masaya Yatırıldı! Tam Tamına…
Akaryakıt Fiyatlarında İnanılmaz Düşüş Geliyor! 10 Mayıs Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları Ne Kadar? Görenler Şok Oluyor! mask
Akaryakıt Fiyatlarında İnanılmaz Düşüş Geliyor! 10 Mayıs Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları Ne Kadar? Görenler Şok Oluyor!
A101 Market’ten 5 Litrelik Ayçiçek Yağında Titreten İndirim! Fiyatlar Etiketin Yarısı Oldu Olacak! Ağzına Kadar İnsanla Doldu… mask
A101 Market’ten 5 Litrelik Ayçiçek Yağında Titreten İndirim! Fiyatlar Etiketin Yarısı Oldu Olacak! Ağzına Kadar İnsanla Doldu…
Akaryakıt Fiyatlarına Tam Tamına 7 Liralık İndirim! Son Dakika Haberi Geldi; Torba Yasası Devreye Girdi! Neredeyse Bedava… mask
Akaryakıt Fiyatlarına Tam Tamına 7 Liralık İndirim! Son Dakika Haberi Geldi; Torba Yasası Devreye Girdi! Neredeyse Bedava…
Şok Market Ayçiçek Yağında Devrim Yarattı! 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Öyle Bir Fiyata Satılıyor Ki, Almayan Başını Duvarlara Vuracak! mask
Şok Market Ayçiçek Yağında Devrim Yarattı! 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Öyle Bir Fiyata Satılıyor Ki, Almayan Başını Duvarlara Vuracak!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Hande Erçel Gelinlik Provalarına Başladı! Kaan Yıldırım Eriyip Bitecek; Beyazlar İçerisinde… Nefesleri Kesti, Kusursuz Fiziğiyle… mask
Hande Erçel Gelinlik Provalarına Başladı! Kaan Yıldırım Eriyip Bitecek; Beyazlar İçerisinde… Nefesleri Kesti, Kusursuz Fiziğiyle…
Camdaki Kız Dizisinde Nalan'ın Gideceği Psikiyatri Doktoru O Ünlü Oyuncu Oldu! Dizi Kırmızı Oda’ya Geri Dönüyor… Yer Yerinden Oynayacak! mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan'ın Gideceği Psikiyatri Doktoru O Ünlü Oyuncu Oldu! Dizi Kırmızı Oda’ya Geri Dönüyor… Yer Yerinden Oynayacak!
Ankara Araba Pazarı Fiyatları 2022! Ankara İkinci El Oto Pazarı Hangi Gün Açık, Nerede? mask
Ankara Araba Pazarı Fiyatları 2022! Ankara İkinci El Oto Pazarı Hangi Gün Açık, Nerede?
Alişan ve Buse Varol’un Neden Aralarının Açıldığı Belli Oldu! Kaynanası “Asla Affetmem” Demişti, Öyle Bir Darbe Geldi Ki… “Bitmiş!” mask
Alişan ve Buse Varol’un Neden Aralarının Açıldığı Belli Oldu! Kaynanası “Asla Affetmem” Demişti, Öyle Bir Darbe Geldi Ki… “Bitmiş!”
Survivor Atakan’dan Kan Donduran Hakaret! Ünlüler ve Gönüllüler Takımı Birbirine Girdi; Küfürler Havada Uçuştu! Acun Ilıcalı… mask
Survivor Atakan’dan Kan Donduran Hakaret! Ünlüler ve Gönüllüler Takımı Birbirine Girdi; Küfürler Havada Uçuştu! Acun Ilıcalı…
"Sahte Gelin" Çetesi Ankara’da Ortaya Çıktı! Kurdukları Tezgah Ağızları Beş Karış Açık Bıraktı! Müge Anlı Gerçeği Tekrar Ortaya Çıktı… mask
"Sahte Gelin" Çetesi Ankara’da Ortaya Çıktı! Kurdukları Tezgah Ağızları Beş Karış Açık Bıraktı! Müge Anlı Gerçeği Tekrar Ortaya Çıktı…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL