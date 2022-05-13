Bim Market Ayçiçek Yağı ve Toz Şekerde Şok İndirim! 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatı 145 TL'ye… 5 Kg Toz Şeker Fiyatı 58 TL’ye Düştü!

Türkiye’nin en uygun fiyat politikasına sahip olan marketlerinden biri olarak geniş bir müşteri yelpazesine sahip olan BİM, aktüel ürünler kataloğu ile müşterilerini bir kez daha buluşturdu. Aktüel ürünler kataloğunda birbirinden iddialı indirimler gerçekleştiren BİM, bu kez ayçiçek yağı ve şekeri de aktüel ürünleri içerisine aldı. Peki, BİM’in bu haftaki indirimleri neler? BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? BİM’de 5 litre ayçiçek yağı ve 5 kilogram şeker ne kadar? İşte, detaylar…

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