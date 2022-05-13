Migros Marketten Kırmızı Et Fiyatlarını Dibe Çekti! Et ve Kıyma Fiyatları Tepe Takla Düştü! İşte 13 Mayıs 2022 Fiyat Listesi!
İndirimleri ile bu haftaya damgasını vuran marketler arasındaki yerini hızla alan Migros, özellikle kırmızı et ürünlerinde fiyatlarını adeta dibe çekti. Köfteden dana etine kadar pek çok kırmızı et ürününde indirime giden Migros marketleri, güncel kırmızı et ve kıyma fiyatlarını açıkladı. İşte güncel fiyatları...
İndirimleri ile bu haftaya damgasını vuran marketler arasındaki yerini hızla alan Migros, özellikle kırmızı et ürünlerinde fiyatlarını adeta dibe çekti. Köfteden dana etine kadar pek çok kırmızı et ürününde indirime giden Migros marketleri, güncel kırmızı et ve kıyma fiyatlarını açıkladı. Peki, Migros kırmızı et, kıyma fiyatı kaç TL, ne kadar? Migros bu haftaki indirimleri neler? İşte, 13 Mayıs 2022 fiyat listesi…
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13 May 2022 - 14:06 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.