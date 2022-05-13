- 13 May 2022 - 14:27 G: 13 May 2022 - 14:30

Survivor Batuhan’ın Aşkı Survivor’dan Çıktı! Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyormuş Ki, “Bacım” Laflarını Yedi! Acun Ilıcalı Ne Diyeceğini Şaşırdı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Batuhan Karacakaya’nın aşkı iddialara göre Survivor’dan çıktı. Öyle bir isimle aşk yaşamaya başladı ki, adadan önce herkese “Bacım” diyen Batuhan Karacakaya, adeta laflarını yedi. Acun Ilıcalı’nın ne diyeceğini şaşırdığına dair yorumlar yapılırken bu aşk iddiaları dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Adanın parlayan yıldızlarından biri olan Batuhan Karacakaya’nın geçtiğimiz yıl adı Aleyna Kalaycıoğlu’yla, adadan sonra ise Aleyna Çalışkan’la aşk iddialarına karışmıştı. Şimdi ise öyle bir aşk ortaya çıktı ki, görenler delirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 May 2022 - 14:27 Ankara- Yaşam

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