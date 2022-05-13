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13 May 2022 - 14:27

Survivor Batuhan’ın Aşkı Survivor’dan Çıktı! Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyormuş Ki, “Bacım” Laflarını Yedi! Acun Ilıcalı Ne Diyeceğini Şaşırdı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Batuhan Karacakaya’nın aşkı iddialara göre Survivor’dan çıktı. Öyle bir isimle aşk yaşamaya başladı ki, adadan önce herkese “Bacım” diyen Batuhan Karacakaya, adeta laflarını yedi. Acun Ilıcalı’nın ne diyeceğini şaşırdığına dair yorumlar yapılırken bu aşk iddiaları dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…