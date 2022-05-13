Anasayfa/

Foto Galeri/

13 May 2022 - 14:48

Alişan’ın Eşi Buse Varol Nefesleri Kesti! İç Çamaşırı Giymeden Verdiği Pozlar Yürek Hoplattı! Boşanacakları Konuşulan Alişan…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, gündemi salladı geçti. Nefesleri kesen bir güzellikte olduğunu bir kez daha gösteren Buse Varol, iç çamaşırı giymeden yapmış olduğu pozlarla yürekleri hoplattı. Kısa bir süre önce kriz yaşadıkları ve yeniden boşanacakları konuşulan Alişan’ın bu pozlar karşısında ne diyeceği merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…