Alişan’ın Eşi Buse Varol Nefesleri Kesti! İç Çamaşırı Giymeden Verdiği Pozlar Yürek Hoplattı! Boşanacakları Konuşulan Alişan…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, gündemi salladı geçti. Nefesleri kesen bir güzellikte olduğunu bir kez daha gösteren Buse Varol, iç çamaşırı giymeden yapmış olduğu pozlarla yürekleri hoplattı. Kısa bir süre önce kriz yaşadıkları ve yeniden boşanacakları konuşulan Alişan’ın bu pozlar karşısında ne diyeceği merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce Buse Varol ve Alişan kızları Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlamışlardı. Alişan ailesiyle kutlamayı tercih ederken; Buse Varol ise Alişan olmadan bir kutlamaya yapmıştı. Buse Varol’dan Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş’ın fotoğrafını Eliz’in doğum günü pastasına bastırmasını istemesi; büyük bir kriz çıkarmıştı. İkili günlerce paylaşım yapmamış ve boşanma iddialarını artırmışlardı. Gündeme bomba gibi düşen bu krizden sonra birde aile içerisinde krizler gündeme gelmişti ki, Buse Varol her şeyi unutarak dekolteli bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.