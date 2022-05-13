- 13 May 2022 - 14:48 G: 13 May 2022 - 14:51

Alişan’ın Eşi Buse Varol Nefesleri Kesti! İç Çamaşırı Giymeden Verdiği Pozlar Yürek Hoplattı! Boşanacakları Konuşulan Alişan…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, gündemi salladı geçti. Nefesleri kesen bir güzellikte olduğunu bir kez daha gösteren Buse Varol, iç çamaşırı giymeden yapmış olduğu pozlarla yürekleri hoplattı. Kısa bir süre önce kriz yaşadıkları ve yeniden boşanacakları konuşulan Alişan’ın bu pozlar karşısında ne diyeceği merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kısa bir süre önce Buse Varol ve Alişan kızları Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlamışlardı. Alişan ailesiyle kutlamayı tercih ederken; Buse Varol ise Alişan olmadan bir kutlamaya yapmıştı. Buse Varol’dan Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş’ın fotoğrafını Eliz’in doğum günü pastasına bastırmasını istemesi; büyük bir kriz çıkarmıştı. İkili günlerce paylaşım yapmamış ve boşanma iddialarını artırmışlardı. Gündeme bomba gibi düşen bu krizden sonra birde aile içerisinde krizler gündeme gelmişti ki, Buse Varol her şeyi unutarak dekolteli bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

13 May 2022 - 14:48 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Batuhan’ın Aşkı Survivor’dan Çıktı! Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyormuş Ki, “Bacım” Laflarını Yedi! Acun Ilıcalı Ne Diyeceğini Şaşırdı… mask
Survivor Batuhan’ın Aşkı Survivor’dan Çıktı! Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyormuş Ki, “Bacım” Laflarını Yedi! Acun Ilıcalı Ne Diyeceğini Şaşırdı…
Hande Erçel Gelinlik Provalarına Başladı! Kaan Yıldırım Eriyip Bitecek; Beyazlar İçerisinde… Nefesleri Kesti, Kusursuz Fiziğiyle… mask
Hande Erçel Gelinlik Provalarına Başladı! Kaan Yıldırım Eriyip Bitecek; Beyazlar İçerisinde… Nefesleri Kesti, Kusursuz Fiziğiyle…
Alişan ve Buse Varol’un Neden Aralarının Açıldığı Belli Oldu! Kaynanası “Asla Affetmem” Demişti, Öyle Bir Darbe Geldi Ki… “Bitmiş!” mask
Alişan ve Buse Varol’un Neden Aralarının Açıldığı Belli Oldu! Kaynanası “Asla Affetmem” Demişti, Öyle Bir Darbe Geldi Ki… “Bitmiş!”
Survivor Atakan’dan Kan Donduran Hakaret! Ünlüler ve Gönüllüler Takımı Birbirine Girdi; Küfürler Havada Uçuştu! Acun Ilıcalı… mask
Survivor Atakan’dan Kan Donduran Hakaret! Ünlüler ve Gönüllüler Takımı Birbirine Girdi; Küfürler Havada Uçuştu! Acun Ilıcalı…
Neslihan Atagül'ün Ah Belinda Filmininde ki Partneri Belli Oldu? Ah Belinda Filminin Konusu Nedir, Hangi Filimden Uyarlama Olacak? mask
Neslihan Atagül'ün Ah Belinda Filmininde ki Partneri Belli Oldu? Ah Belinda Filminin Konusu Nedir, Hangi Filimden Uyarlama Olacak?
Ayna Grubunun Solisti Erhan Güleryüz Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Erhan Güleryüz Neden Güneş Gözlüğü Takıyor? mask
Ayna Grubunun Solisti Erhan Güleryüz Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Erhan Güleryüz Neden Güneş Gözlüğü Takıyor?
Sinan Akçıl İle Burcu Kıratlı'dan Kötü Haber! İkinci Kez Boşandılar… Detaylar Sevenleri Şok Etti! mask
Sinan Akçıl İle Burcu Kıratlı'dan Kötü Haber! İkinci Kez Boşandılar… Detaylar Sevenleri Şok Etti!
Camdaki Kız Dizisinde Cana ve Sedat Evleniyor! Gülcihan ve Rafet’e Müstakbel Gelin Geliyor! Nalan İçin Her Şey Bitti… “Yok Artık!” mask
Camdaki Kız Dizisinde Cana ve Sedat Evleniyor! Gülcihan ve Rafet’e Müstakbel Gelin Geliyor! Nalan İçin Her Şey Bitti… “Yok Artık!”
MasterChef Sil Baştan Değişiyor! Mehmet Şefin Yerine Gelen İsim Belli Oldu! CZN Burak, Nusret Deniyordu Ama... Arda Türkmen Bombası Patladı! Acun Ilıcalı… mask
MasterChef Sil Baştan Değişiyor! Mehmet Şefin Yerine Gelen İsim Belli Oldu! CZN Burak, Nusret Deniyordu Ama... Arda Türkmen Bombası Patladı! Acun Ilıcalı…
59 Yaşındaki Seda Sayan Mini Eteğiyle Ceylan Gibi Sekti! Güzelliğiyle 25 Yaş Küçük Eşi Çağlar Kıskançlıktan Delirdi! Fiziği 18 Yaşındaki Kızlarda Yok! mask
59 Yaşındaki Seda Sayan Mini Eteğiyle Ceylan Gibi Sekti! Güzelliğiyle 25 Yaş Küçük Eşi Çağlar Kıskançlıktan Delirdi! Fiziği 18 Yaşındaki Kızlarda Yok!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Batuhan’ın Aşkı Survivor’dan Çıktı! Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyormuş Ki, “Bacım” Laflarını Yedi! Acun Ilıcalı Ne Diyeceğini Şaşırdı… mask
Survivor Batuhan’ın Aşkı Survivor’dan Çıktı! Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyormuş Ki, “Bacım” Laflarını Yedi! Acun Ilıcalı Ne Diyeceğini Şaşırdı…
Migros Marketten Kırmızı Et Fiyatlarını Dibe Çekti! Et ve Kıyma Fiyatları Tepe Takla Düştü! İşte 13 Mayıs 2022 Fiyat Listesi! mask
Migros Marketten Kırmızı Et Fiyatlarını Dibe Çekti! Et ve Kıyma Fiyatları Tepe Takla Düştü! İşte 13 Mayıs 2022 Fiyat Listesi!
Bim Market Ayçiçek Yağı ve Toz Şekerde Şok İndirim! 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatı 145 TL'ye… 5 Kg Toz Şeker Fiyatı 58 TL’ye Düştü! mask
Bim Market Ayçiçek Yağı ve Toz Şekerde Şok İndirim! 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatı 145 TL'ye… 5 Kg Toz Şeker Fiyatı 58 TL’ye Düştü!
Hande Erçel Gelinlik Provalarına Başladı! Kaan Yıldırım Eriyip Bitecek; Beyazlar İçerisinde… Nefesleri Kesti, Kusursuz Fiziğiyle… mask
Hande Erçel Gelinlik Provalarına Başladı! Kaan Yıldırım Eriyip Bitecek; Beyazlar İçerisinde… Nefesleri Kesti, Kusursuz Fiziğiyle…
Camdaki Kız Dizisinde Nalan'ın Gideceği Psikiyatri Doktoru O Ünlü Oyuncu Oldu! Dizi Kırmızı Oda’ya Geri Dönüyor… Yer Yerinden Oynayacak! mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan'ın Gideceği Psikiyatri Doktoru O Ünlü Oyuncu Oldu! Dizi Kırmızı Oda’ya Geri Dönüyor… Yer Yerinden Oynayacak!
Ankara Araba Pazarı Fiyatları 2022! Ankara İkinci El Oto Pazarı Hangi Gün Açık, Nerede? mask
Ankara Araba Pazarı Fiyatları 2022! Ankara İkinci El Oto Pazarı Hangi Gün Açık, Nerede?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL