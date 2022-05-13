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13 May 2022 - 15:37

Seda Sayan “60 Yaşındayım” Demedi, Beyaz Minisiyle… “Eşini Geçtim, Oğlun Bir Şey Demiyor Mu?” Kusursuz Fiziğiyle Bir Bakanı Bir Daha…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, minileri çekti nefesleri kesti. 60 yaşına ramak kalmasına rağmen fiziğiyle akılları başlardan alan Seda Sayan, beyaz minisiyle bir bakanı bir daha baktırdı. Sosyal medya kullanıcıları ise “eşini geçtim artık, oğlun bir şey demiyor mu?” yorumlarında bulundular! Kusursuz fiziğiyle bir bakanı bir daha baktıran Seda Sayan, alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…