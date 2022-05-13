- 13 May 2022 - 15:37

Seda Sayan “60 Yaşındayım” Demedi, Beyaz Minisiyle… “Eşini Geçtim, Oğlun Bir Şey Demiyor Mu?” Kusursuz Fiziğiyle Bir Bakanı Bir Daha…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, minileri çekti nefesleri kesti. 60 yaşına ramak kalmasına rağmen fiziğiyle akılları başlardan alan Seda Sayan, beyaz minisiyle bir bakanı bir daha baktırdı. Sosyal medya kullanıcıları ise “eşini geçtim artık, oğlun bir şey demiyor mu?” yorumlarında bulundular! Kusursuz fiziğiyle bir bakanı bir daha baktıran Seda Sayan, alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz aylarda kendisinden 25 yaş küçük sevgilisinden evlenme teklifi alan Seda Sayan, 7 Mayıs’ta Prag’ta dünya evine gireceğini açıklayarak şok etkisi yaratmıştı. Vize sorunlarından dolayı İstanbul’da evlenme kararı alan Seda Sayan ve Çağlar Ökten gündemi sallayıp geçmişlerdi. Gelinliğe kusursuz fiziğiyle girmek isteyen Seda Sayan’ın son paylaşımı nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

13 May 2022 - 15:37 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Alişan’ın Eşi Buse Varol Nefesleri Kesti! İç Çamaşırı Giymeden Verdiği Pozlar Yürek Hoplattı! Boşanacakları Konuşulan Alişan… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Nefesleri Kesti! İç Çamaşırı Giymeden Verdiği Pozlar Yürek Hoplattı! Boşanacakları Konuşulan Alişan…
Survivor Batuhan’ın Aşkı Survivor’dan Çıktı! Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyormuş Ki, “Bacım” Laflarını Yedi! Acun Ilıcalı Ne Diyeceğini Şaşırdı… mask
Survivor Batuhan’ın Aşkı Survivor’dan Çıktı! Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyormuş Ki, “Bacım” Laflarını Yedi! Acun Ilıcalı Ne Diyeceğini Şaşırdı…
Hande Erçel Gelinlik Provalarına Başladı! Kaan Yıldırım Eriyip Bitecek; Beyazlar İçerisinde… Nefesleri Kesti, Kusursuz Fiziğiyle… mask
Hande Erçel Gelinlik Provalarına Başladı! Kaan Yıldırım Eriyip Bitecek; Beyazlar İçerisinde… Nefesleri Kesti, Kusursuz Fiziğiyle…
Alişan ve Buse Varol’un Neden Aralarının Açıldığı Belli Oldu! Kaynanası “Asla Affetmem” Demişti, Öyle Bir Darbe Geldi Ki… “Bitmiş!” mask
Alişan ve Buse Varol’un Neden Aralarının Açıldığı Belli Oldu! Kaynanası “Asla Affetmem” Demişti, Öyle Bir Darbe Geldi Ki… “Bitmiş!”
Survivor Atakan’dan Kan Donduran Hakaret! Ünlüler ve Gönüllüler Takımı Birbirine Girdi; Küfürler Havada Uçuştu! Acun Ilıcalı… mask
Survivor Atakan’dan Kan Donduran Hakaret! Ünlüler ve Gönüllüler Takımı Birbirine Girdi; Küfürler Havada Uçuştu! Acun Ilıcalı…
Neslihan Atagül'ün Ah Belinda Filmininde ki Partneri Belli Oldu? Ah Belinda Filminin Konusu Nedir, Hangi Filimden Uyarlama Olacak? mask
Neslihan Atagül'ün Ah Belinda Filmininde ki Partneri Belli Oldu? Ah Belinda Filminin Konusu Nedir, Hangi Filimden Uyarlama Olacak?
Ayna Grubunun Solisti Erhan Güleryüz Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Erhan Güleryüz Neden Güneş Gözlüğü Takıyor? mask
Ayna Grubunun Solisti Erhan Güleryüz Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Erhan Güleryüz Neden Güneş Gözlüğü Takıyor?
Sinan Akçıl İle Burcu Kıratlı'dan Kötü Haber! İkinci Kez Boşandılar… Detaylar Sevenleri Şok Etti! mask
Sinan Akçıl İle Burcu Kıratlı'dan Kötü Haber! İkinci Kez Boşandılar… Detaylar Sevenleri Şok Etti!
Camdaki Kız Dizisinde Cana ve Sedat Evleniyor! Gülcihan ve Rafet’e Müstakbel Gelin Geliyor! Nalan İçin Her Şey Bitti… “Yok Artık!” mask
Camdaki Kız Dizisinde Cana ve Sedat Evleniyor! Gülcihan ve Rafet’e Müstakbel Gelin Geliyor! Nalan İçin Her Şey Bitti… “Yok Artık!”
MasterChef Sil Baştan Değişiyor! Mehmet Şefin Yerine Gelen İsim Belli Oldu! CZN Burak, Nusret Deniyordu Ama... Arda Türkmen Bombası Patladı! Acun Ilıcalı… mask
MasterChef Sil Baştan Değişiyor! Mehmet Şefin Yerine Gelen İsim Belli Oldu! CZN Burak, Nusret Deniyordu Ama... Arda Türkmen Bombası Patladı! Acun Ilıcalı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Alişan’ın Eşi Buse Varol Nefesleri Kesti! İç Çamaşırı Giymeden Verdiği Pozlar Yürek Hoplattı! Boşanacakları Konuşulan Alişan… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Nefesleri Kesti! İç Çamaşırı Giymeden Verdiği Pozlar Yürek Hoplattı! Boşanacakları Konuşulan Alişan…
Survivor Batuhan’ın Aşkı Survivor’dan Çıktı! Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyormuş Ki, “Bacım” Laflarını Yedi! Acun Ilıcalı Ne Diyeceğini Şaşırdı… mask
Survivor Batuhan’ın Aşkı Survivor’dan Çıktı! Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyormuş Ki, “Bacım” Laflarını Yedi! Acun Ilıcalı Ne Diyeceğini Şaşırdı…
Migros Marketten Kırmızı Et Fiyatlarını Dibe Çekti! Et ve Kıyma Fiyatları Tepe Takla Düştü! İşte 13 Mayıs 2022 Fiyat Listesi! mask
Migros Marketten Kırmızı Et Fiyatlarını Dibe Çekti! Et ve Kıyma Fiyatları Tepe Takla Düştü! İşte 13 Mayıs 2022 Fiyat Listesi!
Bim Market Ayçiçek Yağı ve Toz Şekerde Şok İndirim! 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatı 145 TL'ye… 5 Kg Toz Şeker Fiyatı 58 TL’ye Düştü! mask
Bim Market Ayçiçek Yağı ve Toz Şekerde Şok İndirim! 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatı 145 TL'ye… 5 Kg Toz Şeker Fiyatı 58 TL’ye Düştü!
Hande Erçel Gelinlik Provalarına Başladı! Kaan Yıldırım Eriyip Bitecek; Beyazlar İçerisinde… Nefesleri Kesti, Kusursuz Fiziğiyle… mask
Hande Erçel Gelinlik Provalarına Başladı! Kaan Yıldırım Eriyip Bitecek; Beyazlar İçerisinde… Nefesleri Kesti, Kusursuz Fiziğiyle…
Camdaki Kız Dizisinde Nalan'ın Gideceği Psikiyatri Doktoru O Ünlü Oyuncu Oldu! Dizi Kırmızı Oda’ya Geri Dönüyor… Yer Yerinden Oynayacak! mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan'ın Gideceği Psikiyatri Doktoru O Ünlü Oyuncu Oldu! Dizi Kırmızı Oda’ya Geri Dönüyor… Yer Yerinden Oynayacak!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL