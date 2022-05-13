Seda Sayan “60 Yaşındayım” Demedi, Beyaz Minisiyle… “Eşini Geçtim, Oğlun Bir Şey Demiyor Mu?” Kusursuz Fiziğiyle Bir Bakanı Bir Daha…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, minileri çekti nefesleri kesti. 60 yaşına ramak kalmasına rağmen fiziğiyle akılları başlardan alan Seda Sayan, beyaz minisiyle bir bakanı bir daha baktırdı. Sosyal medya kullanıcıları ise “eşini geçtim artık, oğlun bir şey demiyor mu?” yorumlarında bulundular! Kusursuz fiziğiyle bir bakanı bir daha baktıran Seda Sayan, alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz aylarda kendisinden 25 yaş küçük sevgilisinden evlenme teklifi alan Seda Sayan, 7 Mayıs’ta Prag’ta dünya evine gireceğini açıklayarak şok etkisi yaratmıştı. Vize sorunlarından dolayı İstanbul’da evlenme kararı alan Seda Sayan ve Çağlar Ökten gündemi sallayıp geçmişlerdi. Gelinliğe kusursuz fiziğiyle girmek isteyen Seda Sayan’ın son paylaşımı nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.