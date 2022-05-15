- 15 May 2022 - 17:01

Ayçiçek Yağı Alacaklara Kabus Gibi Haber! Zam Üzerine Zam; Yarın İçin Çok Geç Olabilir! Marketlerde Etiketler Değişiyor! Meğer…

Ayçiçek yağına gelen son dakika haberine göre cepleri alev alev yakan bir zam geldi. El kol titreten bu son dakika açıklamasından sonra markete giden vatandaşlar hayatlarının şokunu yaşadı. Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin şiddetinin artmasıyla birlikte marketlerde yağ rafları bomboş kaldı! Gelen zam ise öyle böyle değil, tam tamına…

Geçtiğimiz günlerde Ayçiçek yağına şok bir zam haberi gelmişti. Bir litrelik yağlar birkaç ay önce 20 – 30 liraya satılırken; gelen son zamla birlikte bir litrelik Ayçiçek yağları en az 60 – 70 liraya satılmaya başlamıştı. Vatandaşı zor duruma sokan bu zam haberi ise dengeleri değiştirmişti ki, çok geçmeden yurt dışından gelen haberle birlikte Ayçiçek fiyatları yeniden etiket güncellemesi yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 May 2022 - 17:01 Ankara- Yaşam

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