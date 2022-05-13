Ayçiçek Yağına Cepleri Yakan Zam! El Kol Titriyor; Yurtdışı Darbesi Marketlerde Yağ Bırakmadı! Öyle Böyle Değil! Tam Tamına…
Ayçiçek yağına gelen son dakika haberine göre cepleri alev alev yakan bir zam geldi. El kol titreten bu son dakika açıklamasından sonra markete giden vatandaşlar hayatlarının şokunu yaşadı. Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin şiddetinin artmasıyla birlikte marketlerde yağ rafları bomboş kaldı! Gelen zam ise öyle böyle değil, tam tamına…
Geçtiğimiz günlerde Ayçiçek yağına şok bir zam haberi gelmişti. Bir litrelik yağlar birkaç ay önce 20 – 30 liraya satılırken; gelen son zamla birlikte bir litrelik Ayçiçek yağları en az 60 – 70 liraya satılmaya başlamıştı. Vatandaşı zor duruma sokan bu zam haberi ise dengeleri değiştirmişti ki, çok geçmeden yurt dışından gelen haberle birlikte Ayçiçek fiyatları yeniden etiket güncellemesi yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.