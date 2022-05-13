Ayçiçek Yağına Cepleri Yakan Zam! El Kol Titriyor; Yurtdışı Darbesi Marketlerde Yağ Bırakmadı! Öyle Böyle Değil! Tam Tamına…

Geçtiğimiz günlerde Ayçiçek yağına şok bir zam haberi gelmişti. Bir litrelik yağlar birkaç ay önce 20 – 30 liraya satılırken; gelen son zamla birlikte bir litrelik Ayçiçek yağları en az 60 – 70 liraya satılmaya başlamıştı. Vatandaşı zor duruma sokan bu zam haberi ise dengeleri değiştirmişti ki, çok geçmeden yurt dışından gelen haberle birlikte Ayçiçek fiyatları yeniden etiket güncellemesi yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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