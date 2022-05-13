Survivor Yarışmasından Skandal İtiraf! Acun Ilıcalı İpini Kesecek; Öyle Açıklamalar Yaptı Ki, Kan Dondu! Meğer Survivor’da…
Türkiye’nin en çok ses getiren yarışma programlarından biri olan Survivor yarışlarına katılması ile tanınan Merve Oflaz, en son 2015 yılında katıldığı Survivor yarışı hakkında çok önemli itiraflarda bulundu. Konuyla ilgili ‘mobbing’ çıkışı yapan Merve Oflaz, bakın o günler ile ilgili neler dedi! İşte detaylar...
Türkiye’nin en çok ses getiren yarışma programlarından biri olan Survivor yarışlarına katılması ile tanınan Merve Oflaz, en son 2015 yılında katıldığı Survivor yarışı hakkında çok önemli itiraflarda bulundu. Konuyla ilgili ‘mobbing’ çıkışı yapan Merve Oflaz, bakın o günler ile ilgili neler dedi! Peki, Survivor eski şampiyonu Merve Oflaz ne dedi? Merve Oflaz kimden mobbing gördü? İşte, detaylar…
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13 May 2022 - 17:24 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.