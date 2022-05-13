- 13 May 2022 - 17:24 G: 13 May 2022 - 17:30

Survivor Yarışmasından Skandal İtiraf! Acun Ilıcalı İpini Kesecek; Öyle Açıklamalar Yaptı Ki, Kan Dondu! Meğer Survivor’da…

Türkiye’nin en çok ses getiren yarışma programlarından biri olan Survivor yarışlarına katılması ile tanınan Merve Oflaz, en son 2015 yılında katıldığı Survivor yarışı hakkında çok önemli itiraflarda bulundu. Konuyla ilgili ‘mobbing’ çıkışı yapan Merve Oflaz, bakın o günler ile ilgili neler dedi! İşte detaylar...

Türkiye’nin en çok ses getiren yarışma programlarından biri olan Survivor yarışlarına katılması ile tanınan Merve Oflaz, en son 2015 yılında katıldığı Survivor yarışı hakkında çok önemli itiraflarda bulundu. Konuyla ilgili ‘mobbing’ çıkışı yapan Merve Oflaz, bakın o günler ile ilgili neler dedi! Peki, Survivor eski şampiyonu Merve Oflaz ne dedi? Merve Oflaz kimden mobbing gördü? İşte, detaylar…

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13 May 2022 - 17:24 - Magazin

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