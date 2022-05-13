Demet Özdemir Nefes Kesti, Ateş Yükseltti! Karavandan Öyle Pozlar Verdi Ki, Oğuzhan Koç’un Nişanı Atması Olası! “Taş Gibisin!”

Düğün hazırlığı içerisinde olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç geçmişte yaşadığı bir kıskançlık krizi nedeniyle kısa süreli bir ayrılık yaşamıştı. Geçtiğimiz gün kıskançlık krizi oluşturacak bir paylaşım daha yapan Demet Özdemir’e sevgilisi Oğuzhan Koç’tan yanıt gecikmedi! Peki, Demet Özdemir ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? Oğuzhan Koç, Demet Özdemir’in fotoğrafına ne yorum yaptı? İşte, detaylar…

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