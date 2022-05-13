Demet Özdemir Nefes Kesti, Ateş Yükseltti! Karavandan Öyle Pozlar Verdi Ki, Oğuzhan Koç’un Nişanı Atması Olası! “Taş Gibisin!”
Düğün hazırlığı içerisinde olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç geçmişte yaşadığı bir kıskançlık krizi nedeniyle kısa süreli bir ayrılık yaşamıştı. Geçtiğimiz gün kıskançlık krizi oluşturacak bir paylaşım daha yapan Demet Özdemir’e sevgilisi Oğuzhan Koç’tan yanıt gecikmedi! İşte detaylar...
Düğün hazırlığı içerisinde olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç geçmişte yaşadığı bir kıskançlık krizi nedeniyle kısa süreli bir ayrılık yaşamıştı. Geçtiğimiz gün kıskançlık krizi oluşturacak bir paylaşım daha yapan Demet Özdemir’e sevgilisi Oğuzhan Koç’tan yanıt gecikmedi! Peki, Demet Özdemir ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? Oğuzhan Koç, Demet Özdemir’in fotoğrafına ne yorum yaptı? İşte, detaylar…
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13 May 2022 - 17:31 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.