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13 May 2022 - 17:36

Sadakatsiz Dizisinden Asya Ayrılıyor; Finalde Olmayacak! Ölümü Kan Dondurdu; Senaryo Basına Sızdırıldı! Son Bölümünde…

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Sadakatsiz dizisinden iddialara göre Asya resmen ayrılıyor! Final bölümünde olmayacağı ortaya çıkan Cansu Dere’nin hayranları ise derin bir üzüntü yaşadı! Senaryo basına sızdırılırken; son bölümde yaşanacaklar ve Asya karakterinin ölümü sosyal medyada büyük bir tepki topladı! İşte merak edilen tüm detaylar…