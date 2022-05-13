- 13 May 2022 - 17:36 G: 13 May 2022 - 17:40

Sadakatsiz Dizisinden Asya Ayrılıyor; Finalde Olmayacak! Ölümü Kan Dondurdu; Senaryo Basına Sızdırıldı! Son Bölümünde…

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Sadakatsiz dizisinden iddialara göre Asya resmen ayrılıyor! Final bölümünde olmayacağı ortaya çıkan Cansu Dere’nin hayranları ise derin bir üzüntü yaşadı! Senaryo basına sızdırılırken; son bölümde yaşanacaklar ve Asya karakterinin ölümü sosyal medyada büyük bir tepki topladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Sadakatsiz dizisinin son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Sadakatsiz dizisinin 60. bölüm itibariyle final olacağı biliniyordu. Dizinin gidişatı kafalarda soru işareti oluştururken; Cansu Dere’nin hayat verdiği Asya karakterinin dizinin son bölümde olmayacak olması şok üzerine şok yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 May 2022 - 17:36 Ankara- Yaşam

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