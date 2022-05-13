- 13 May 2022 - 17:45 G: 13 May 2022 - 17:49

Camdaki Kız, Yargı ve Üç Kız Kardeş İçin Şok Kanal D Kararı! Yürekler Sızladı, Gözler Yaşlarla Doldu! İsyan Bayrakları Ellerde…

Son dönemlerde Camdaki Kız, Yargı ve Üç Kız Kardeş dizisinin reytingleri ile ortalığı yakıp kavuran Kanal D ekranlarının dizi seçimlerindeki sırrı ortaya çıktı. Her üç yapımın da başarıya ulaşması, akıllara o olayı getirdi! Peki, Camdaki Kız, Yargı ve Üç Kız Kardeş dizisinin başarı sırrı ne? İşte detaylar..

Son dönemlerde Camdaki Kız, Yargı ve Üç Kız Kardeş dizisinin reytingleri ile ortalığı yakıp kavuran Kanal D ekranlarının dizi seçimlerindeki sırrı ortaya çıktı. Her üç yapımın da başarıya ulaşması, akıllara o olayı getirdi! Peki, Camdaki Kız, Yargı ve Üç Kız Kardeş dizisinin başarı sırrı ne? Camdaki Kız, Yargı ve Üç Kız Kardeş dizileri yeni sezon da devam edecek mi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

13 May 2022 - 17:45 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sadakatsiz Dizisinden Asya Ayrılıyor; Finalde Olmayacak! Ölümü Kan Dondurdu; Senaryo Basına Sızdırıldı! Son Bölümünde… mask
Sadakatsiz Dizisinden Asya Ayrılıyor; Finalde Olmayacak! Ölümü Kan Dondurdu; Senaryo Basına Sızdırıldı! Son Bölümünde…
Kasaba Doktoru 6. Bölüm Full İzle! 13 Mayıs 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 6. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kasaba Doktoru 6. Bölüm Full İzle! 13 Mayıs 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 6. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Aziz Dizisi 25. Bölüm Full İzle! 13 Mayıs 2022 Aziz Dizisi 25. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Aziz Dizisi 25. Bölüm Full İzle! 13 Mayıs 2022 Aziz Dizisi 25. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All-Star 103. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 13 Mayıs 2022 103. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 103. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 13 Mayıs 2022 103. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 627. Bölüm Full İzle! 13 Mayıs 2022 Arka Sokaklar Dizisi 627. Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 627. Bölüm Full İzle! 13 Mayıs 2022 Arka Sokaklar Dizisi 627. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız 42. Bölüm Full İzle! 12 Mayıs 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Camdaki Kız SON Bölüm İzle! Nalan Tüm Gerçeklerle YÜZLEŞİYOR! mask
Camdaki Kız 42. Bölüm Full İzle! 12 Mayıs 2022 Camdaki Kız Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Camdaki Kız SON Bölüm İzle! Nalan Tüm Gerçeklerle YÜZLEŞİYOR!
Emanet 379. Bölüm Full İzle! 12 Mayıs 2022 Emanet Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Emanet SON Bölüm İzle! mask
Emanet 379. Bölüm Full İzle! 12 Mayıs 2022 Emanet Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Emanet SON Bölüm İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 136. Bölüm Full İzle! 12 Mayıs 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Bir Zamanlar Çukurova SON Bölüm İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 136. Bölüm Full İzle! 12 Mayıs 2022 Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Bir Zamanlar Çukurova SON Bölüm İzle!
Camdaki Kız Dizisinde Cana ve Sedat Evleniyor! Gülcihan ve Rafet’e Müstakbel Gelin Geliyor! Nalan İçin Her Şey Bitti… “Yok Artık!” mask
Camdaki Kız Dizisinde Cana ve Sedat Evleniyor! Gülcihan ve Rafet’e Müstakbel Gelin Geliyor! Nalan İçin Her Şey Bitti… “Yok Artık!”
Mahkum Dizisine Cemre Yeniden Geri Dönüyor! Yapımcı, Senarist, Yönetmen Devrede; Yeniden Yazılıyor! Savaş’tan Sonra Kıyamet Kopacak! Gümbür Gümbür… mask
Mahkum Dizisine Cemre Yeniden Geri Dönüyor! Yapımcı, Senarist, Yönetmen Devrede; Yeniden Yazılıyor! Savaş’tan Sonra Kıyamet Kopacak! Gümbür Gümbür…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sadakatsiz Dizisinden Asya Ayrılıyor; Finalde Olmayacak! Ölümü Kan Dondurdu; Senaryo Basına Sızdırıldı! Son Bölümünde… mask
Sadakatsiz Dizisinden Asya Ayrılıyor; Finalde Olmayacak! Ölümü Kan Dondurdu; Senaryo Basına Sızdırıldı! Son Bölümünde…
Demet Özdemir Nefes Kesti, Ateş Yükseltti! Karavandan Öyle Pozlar Verdi Ki, Oğuzhan Koç’un Nişanı Atması Olası! “Taş Gibisin!” mask
Demet Özdemir Nefes Kesti, Ateş Yükseltti! Karavandan Öyle Pozlar Verdi Ki, Oğuzhan Koç’un Nişanı Atması Olası! “Taş Gibisin!”
Survivor Yarışmasından Skandal İtiraf! Acun Ilıcalı İpini Kesecek; Öyle Açıklamalar Yaptı Ki, Kan Dondu! Meğer Survivor’da… mask
Survivor Yarışmasından Skandal İtiraf! Acun Ilıcalı İpini Kesecek; Öyle Açıklamalar Yaptı Ki, Kan Dondu! Meğer Survivor’da…
Survivor Berna Dur Durak Bilmiyor! Beyazlar İçerisinde İç Çamaşırsız Paylaştı; Nefesler Kesildi! “Bilsem Oy Atardım!” mask
Survivor Berna Dur Durak Bilmiyor! Beyazlar İçerisinde İç Çamaşırsız Paylaştı; Nefesler Kesildi! “Bilsem Oy Atardım!”
Demet Özdemir Twitter’ın Diline Düştü! “Allah Oğuzhan’a Sabır Versin!” Dalga Konusu Oldu; Olay Yorumlar Arka Arkaya… mask
Demet Özdemir Twitter’ın Diline Düştü! “Allah Oğuzhan’a Sabır Versin!” Dalga Konusu Oldu; Olay Yorumlar Arka Arkaya…
Ayçiçek Yağına Cepleri Yakan Zam! El Kol Titriyor; Yurtdışı Darbesi Marketlerde Yağ Bırakmadı! Öyle Böyle Değil! Tam Tamına… mask
Ayçiçek Yağına Cepleri Yakan Zam! El Kol Titriyor; Yurtdışı Darbesi Marketlerde Yağ Bırakmadı! Öyle Böyle Değil! Tam Tamına…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL