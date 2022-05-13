Camdaki Kız, Yargı ve Üç Kız Kardeş İçin Şok Kanal D Kararı! Yürekler Sızladı, Gözler Yaşlarla Doldu! İsyan Bayrakları Ellerde…

Son dönemlerde Camdaki Kız, Yargı ve Üç Kız Kardeş dizisinin reytingleri ile ortalığı yakıp kavuran Kanal D ekranlarının dizi seçimlerindeki sırrı ortaya çıktı. Her üç yapımın da başarıya ulaşması, akıllara o olayı getirdi! Peki, Camdaki Kız, Yargı ve Üç Kız Kardeş dizisinin başarı sırrı ne? Camdaki Kız, Yargı ve Üç Kız Kardeş dizileri yeni sezon da devam edecek mi? İşte, detaylar…

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