Survivor All Star’da 4. Dokunulmazlık İfşa Edildi! Potaya Giden İsim Belli; Hikmet Mi, Batuhan Mı? Acun Ilıcalı Çılgına Dönecek!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da büyük heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. dokunulmazlık oyununun ifşa edilmesiyle birlikte potaya giden isimse ortaya çıktı. Akıllar oluşan soru ise “Batuhan mı, Hikmet mi?” oldu! Acun Ilıcalı’yı çılgına çevirecek olan bu ifşa şok üzerine şok yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım arasında muhteşem bir oyun oynanmış ve Mavi takım oyunu kazanan takım olmuştu. Yemek yiyerek, masaj yaptırarak kendisine gelen Mavi takım, izleyenlere keyifli dakikalar yaşatmıştı. Şimdi ise 4. dokunulmazlık oyunu gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.