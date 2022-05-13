- 13 May 2022 - 17:53 G: 13 May 2022 - 18:04

Survivor All Star’da 4. Dokunulmazlık İfşa Edildi! Potaya Giden İsim Belli; Hikmet Mi, Batuhan Mı? Acun Ilıcalı Çılgına Dönecek!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da büyük heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. dokunulmazlık oyununun ifşa edilmesiyle birlikte potaya giden isimse ortaya çıktı. Akıllar oluşan soru ise “Batuhan mı, Hikmet mi?” oldu! Acun Ilıcalı’yı çılgına çevirecek olan bu ifşa şok üzerine şok yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım arasında muhteşem bir oyun oynanmış ve Mavi takım oyunu kazanan takım olmuştu. Yemek yiyerek, masaj yaptırarak kendisine gelen Mavi takım, izleyenlere keyifli dakikalar yaşatmıştı. Şimdi ise 4. dokunulmazlık oyunu gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

13 May 2022 - 17:53 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Batuhan’ın Aşkı Survivor’dan Çıktı! Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyormuş Ki, “Bacım” Laflarını Yedi! Acun Ilıcalı Ne Diyeceğini Şaşırdı… mask
Survivor Batuhan’ın Aşkı Survivor’dan Çıktı! Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyormuş Ki, “Bacım” Laflarını Yedi! Acun Ilıcalı Ne Diyeceğini Şaşırdı…
Survivor Atakan’dan Kan Donduran Hakaret! Ünlüler ve Gönüllüler Takımı Birbirine Girdi; Küfürler Havada Uçuştu! Acun Ilıcalı… mask
Survivor Atakan’dan Kan Donduran Hakaret! Ünlüler ve Gönüllüler Takımı Birbirine Girdi; Küfürler Havada Uçuştu! Acun Ilıcalı…
Survivor Yarışmasında Akıl Sır Ermeyen Yeni Aşk Patladı!Aşk Adasında Nisa - Ogeday, Mert - Sude Aşkı Yanında Sıfır Kalacak! Batuhan... Youtube, Twitter, Instagram Karıştı… Kaos Yaşandı! mask
Survivor Yarışmasında Akıl Sır Ermeyen Yeni Aşk Patladı!Aşk Adasında Nisa - Ogeday, Mert - Sude Aşkı Yanında Sıfır Kalacak! Batuhan... Youtube, Twitter, Instagram Karıştı… Kaos Yaşandı!
Survivor Yarışmasında Çok Konuşulacak Çifte Diskalifiye Var! Çekimler Günlerdir Yapılamıyor; Acun Ilıcalı Köşeye Sıkıştı! Saatler Süren Toplantı Sonrasında… mask
Survivor Yarışmasında Çok Konuşulacak Çifte Diskalifiye Var! Çekimler Günlerdir Yapılamıyor; Acun Ilıcalı Köşeye Sıkıştı! Saatler Süren Toplantı Sonrasında…
Survivor Yarışmasında Bayraklar Yarıya İndi! Büyük Yas İlan Edildi! Acun Ilıcalı Yumruğu Masaya Vurdu! Son 3 Eleme… Geri Sayım Başladı! Dominik Adası Sallanıyor, Yıkılacak! mask
Survivor Yarışmasında Bayraklar Yarıya İndi! Büyük Yas İlan Edildi! Acun Ilıcalı Yumruğu Masaya Vurdu! Son 3 Eleme… Geri Sayım Başladı! Dominik Adası Sallanıyor, Yıkılacak!
Survivor Hikmet’in Diskalifiye Kararı Çıktı! Acun Ilıcalı Çıkış Evrakları İmzalandı! Valizi Uçağa Taşındı! “Sonunda Kurtulduk!” Neler Oluyor? mask
Survivor Hikmet’in Diskalifiye Kararı Çıktı! Acun Ilıcalı Çıkış Evrakları İmzalandı! Valizi Uçağa Taşındı! “Sonunda Kurtulduk!” Neler Oluyor?
Survivor Adem, Hikmet’i Yerden Yere Vurdu! Öyle Şeyler Dedi Ki, İçlerin Yağı Eridi… Antalya Bileti Alındı; “Güle Güle!” mask
Survivor Adem, Hikmet’i Yerden Yere Vurdu! Öyle Şeyler Dedi Ki, İçlerin Yağı Eridi… Antalya Bileti Alındı; “Güle Güle!”
Survivor Nisa’dan Kötü Haber Var! Gücü Dermanı Bitti! Acun Medya’yı, Adayı, Sevgilisini Bıraktı; Evine Dönmek Zorunda Kaldı! Neler Oluyor? mask
Survivor Nisa’dan Kötü Haber Var! Gücü Dermanı Bitti! Acun Medya’yı, Adayı, Sevgilisini Bıraktı; Evine Dönmek Zorunda Kaldı! Neler Oluyor?
Survivor Nisa Aşkını Bas Bas Bağırdı! Acun Medya’nın, 83 Milyonun Önünde “Sana Hastayım” Dedi, Ogeday Kıpkırmızı Oldu… mask
Survivor Nisa Aşkını Bas Bas Bağırdı! Acun Medya’nın, 83 Milyonun Önünde “Sana Hastayım” Dedi, Ogeday Kıpkırmızı Oldu…
Survivor All Star'da Bugün Kim Elendi? Survivor 13 Mayıs Hangi Yarışmacı Gitti? Evrim Mi, Nisa Mı, Berkan Mı, Hikmet Mi, Adem Mi, Ogeday Mı? SMS Sıralaması İle Survivor'da Hangi İsim Veda Etti? mask
Survivor All Star'da Bugün Kim Elendi? Survivor 13 Mayıs Hangi Yarışmacı Gitti? Evrim Mi, Nisa Mı, Berkan Mı, Hikmet Mi, Adem Mi, Ogeday Mı? SMS Sıralaması İle Survivor'da Hangi İsim Veda Etti?
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Sadakatsiz Dizisinden Asya Ayrılıyor; Finalde Olmayacak! Ölümü Kan Dondurdu; Senaryo Basına Sızdırıldı! Son Bölümünde… mask
Sadakatsiz Dizisinden Asya Ayrılıyor; Finalde Olmayacak! Ölümü Kan Dondurdu; Senaryo Basına Sızdırıldı! Son Bölümünde…
Demet Özdemir Nefes Kesti, Ateş Yükseltti! Karavandan Öyle Pozlar Verdi Ki, Oğuzhan Koç’un Nişanı Atması Olası! “Taş Gibisin!” mask
Demet Özdemir Nefes Kesti, Ateş Yükseltti! Karavandan Öyle Pozlar Verdi Ki, Oğuzhan Koç’un Nişanı Atması Olası! “Taş Gibisin!”
Survivor Yarışmasından Skandal İtiraf! Acun Ilıcalı İpini Kesecek; Öyle Açıklamalar Yaptı Ki, Kan Dondu! Meğer Survivor’da… mask
Survivor Yarışmasından Skandal İtiraf! Acun Ilıcalı İpini Kesecek; Öyle Açıklamalar Yaptı Ki, Kan Dondu! Meğer Survivor’da…
Demet Özdemir Twitter’ın Diline Düştü! “Allah Oğuzhan’a Sabır Versin!” Dalga Konusu Oldu; Olay Yorumlar Arka Arkaya… mask
Demet Özdemir Twitter’ın Diline Düştü! “Allah Oğuzhan’a Sabır Versin!” Dalga Konusu Oldu; Olay Yorumlar Arka Arkaya…
Survivor Berna Dur Durak Bilmiyor! Beyazlar İçerisinde İç Çamaşırsız Paylaştı; Nefesler Kesildi! “Bilsem Oy Atardım!” mask
Survivor Berna Dur Durak Bilmiyor! Beyazlar İçerisinde İç Çamaşırsız Paylaştı; Nefesler Kesildi! “Bilsem Oy Atardım!”
Survivor Batuhan’ın Aşkı Survivor’dan Çıktı! Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyormuş Ki, “Bacım” Laflarını Yedi! Acun Ilıcalı Ne Diyeceğini Şaşırdı… mask
Survivor Batuhan’ın Aşkı Survivor’dan Çıktı! Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyormuş Ki, “Bacım” Laflarını Yedi! Acun Ilıcalı Ne Diyeceğini Şaşırdı…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Nefesleri Kesti! İç Çamaşırı Giymeden Verdiği Pozlar Yürek Hoplattı! Boşanacakları Konuşulan Alişan… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Nefesleri Kesti! İç Çamaşırı Giymeden Verdiği Pozlar Yürek Hoplattı! Boşanacakları Konuşulan Alişan…
Seda Sayan “60 Yaşındayım” Demedi, Beyaz Minisiyle… “Eşini Geçtim, Oğlun Bir Şey Demiyor Mu?” Kusursuz Fiziğiyle Bir Bakanı Bir Daha… mask
Seda Sayan “60 Yaşındayım” Demedi, Beyaz Minisiyle… “Eşini Geçtim, Oğlun Bir Şey Demiyor Mu?” Kusursuz Fiziğiyle Bir Bakanı Bir Daha…
Alişan ve Buse Varol’un Neden Aralarının Açıldığı Belli Oldu! Kaynanası “Asla Affetmem” Demişti, Öyle Bir Darbe Geldi Ki… “Bitmiş!” mask
Alişan ve Buse Varol’un Neden Aralarının Açıldığı Belli Oldu! Kaynanası “Asla Affetmem” Demişti, Öyle Bir Darbe Geldi Ki… “Bitmiş!”
Hande Erçel Gelinlik Provalarına Başladı! Kaan Yıldırım Eriyip Bitecek; Beyazlar İçerisinde… Nefesleri Kesti, Kusursuz Fiziğiyle… mask
Hande Erçel Gelinlik Provalarına Başladı! Kaan Yıldırım Eriyip Bitecek; Beyazlar İçerisinde… Nefesleri Kesti, Kusursuz Fiziğiyle…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL