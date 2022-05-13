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13 May 2022 - 17:53

Survivor All Star’da 4. Dokunulmazlık İfşa Edildi! Potaya Giden İsim Belli; Hikmet Mi, Batuhan Mı? Acun Ilıcalı Çılgına Dönecek!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da büyük heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 4. dokunulmazlık oyununun ifşa edilmesiyle birlikte potaya giden isimse ortaya çıktı. Akıllar oluşan soru ise “Batuhan mı, Hikmet mi?” oldu! Acun Ilıcalı’yı çılgına çevirecek olan bu ifşa şok üzerine şok yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…