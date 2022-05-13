Cansu Dere Bembeyaz Mayosuyla 18’likleri Çatlattı! “Sen Nasıl 41 Yaşındasın!” Alev Alev Yaktı, İncecik Belini, Sütun Bacaklarını…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, 18 yaşındaki genç kızları çatır çatır çatlattı. Bembeyaz bir mayo giyerek; incecik belini ve sütun bacaklarını kanıtlayan Cansu Dere, milyonların ağzının açık kalmasına neden oldu! İşte milyonlarca takipçisine “Sen nasıl 41 yaşındasın” dedirten Cansu Dere’nin o pozları…
Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Asya karakteriyle kariyerinde büyük bir ivme kazanan Cansu Dere, Eyşan gibi unutulmaz ve adı sürekli anılacak bir karaktere hayat veriyor. Yakın zamanda final yapacak olan Sadakatsiz dizisinde bulunan Cansu Dere’nin nefes kesen pozları dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.