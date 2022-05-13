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13 May 2022 - 18:32

Cansu Dere Bembeyaz Mayosuyla 18’likleri Çatlattı! “Sen Nasıl 41 Yaşındasın!” Alev Alev Yaktı, İncecik Belini, Sütun Bacaklarını…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, 18 yaşındaki genç kızları çatır çatır çatlattı. Bembeyaz bir mayo giyerek; incecik belini ve sütun bacaklarını kanıtlayan Cansu Dere, milyonların ağzının açık kalmasına neden oldu! İşte milyonlarca takipçisine “Sen nasıl 41 yaşındasın” dedirten Cansu Dere’nin o pozları…