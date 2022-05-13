- 13 May 2022 - 18:50 G: 13 May 2022 - 18:52

Üç Kız Kardeş Dizisinde Mide Bulandıran Anlar! Milyonlar Ayağa Kalktı; “Rezilsin, Utanmaz!” Yorumlar Gırla Geliyor! O Sahne…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te seyircileri çileden çıkan bir olay yaşandı! Milyonların ayağa kalkmasına neden olan bu duruma “Midemiz bulandı” yorumlarında bulundu! Yorumların ve tepkilerin gırla geldiği o sahne seyircilerin “Rezilsiniz, utanmaz” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi Salı akşamlarını adeta sallıyor. Reyting rekortmeni dizide, entrika ve çarpık aşk ilişkileri bitmek tükenmek bilmiyor. Somer’in kafasındaki karmaşa iki kadına da kollarını açarken; seyircilerde bu anlara tepkilerini bulundurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!  

13 May 2022 - 18:50 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Cansu Dere Bembeyaz Mayosuyla 18’likleri Çatlattı! “Sen Nasıl 41 Yaşındasın!” Alev Alev Yaktı, İncecik Belini, Sütun Bacaklarını… mask
Cansu Dere Bembeyaz Mayosuyla 18’likleri Çatlattı! “Sen Nasıl 41 Yaşındasın!” Alev Alev Yaktı, İncecik Belini, Sütun Bacaklarını…
Survivor All Star’da 4. Dokunulmazlık İfşa Edildi! Potaya Giden İsim Belli; Hikmet Mi, Batuhan Mı? Acun Ilıcalı Çılgına Dönecek! mask
Survivor All Star’da 4. Dokunulmazlık İfşa Edildi! Potaya Giden İsim Belli; Hikmet Mi, Batuhan Mı? Acun Ilıcalı Çılgına Dönecek!
Sadakatsiz Dizisinden Asya Ayrılıyor; Finalde Olmayacak! Ölümü Kan Dondurdu; Senaryo Basına Sızdırıldı! Son Bölümünde… mask
Sadakatsiz Dizisinden Asya Ayrılıyor; Finalde Olmayacak! Ölümü Kan Dondurdu; Senaryo Basına Sızdırıldı! Son Bölümünde…
Demet Özdemir Nefes Kesti, Ateş Yükseltti! Karavandan Öyle Pozlar Verdi Ki, Oğuzhan Koç’un Nişanı Atması Olası! “Taş Gibisin!” mask
Demet Özdemir Nefes Kesti, Ateş Yükseltti! Karavandan Öyle Pozlar Verdi Ki, Oğuzhan Koç’un Nişanı Atması Olası! “Taş Gibisin!”
Survivor Yarışmasından Skandal İtiraf! Acun Ilıcalı İpini Kesecek; Öyle Açıklamalar Yaptı Ki, Kan Dondu! Meğer Survivor’da… mask
Survivor Yarışmasından Skandal İtiraf! Acun Ilıcalı İpini Kesecek; Öyle Açıklamalar Yaptı Ki, Kan Dondu! Meğer Survivor’da…
Demet Özdemir Twitter’ın Diline Düştü! “Allah Oğuzhan’a Sabır Versin!” Dalga Konusu Oldu; Olay Yorumlar Arka Arkaya… mask
Demet Özdemir Twitter’ın Diline Düştü! “Allah Oğuzhan’a Sabır Versin!” Dalga Konusu Oldu; Olay Yorumlar Arka Arkaya…
Survivor Berna Dur Durak Bilmiyor! Beyazlar İçerisinde İç Çamaşırsız Paylaştı; Nefesler Kesildi! “Bilsem Oy Atardım!” mask
Survivor Berna Dur Durak Bilmiyor! Beyazlar İçerisinde İç Çamaşırsız Paylaştı; Nefesler Kesildi! “Bilsem Oy Atardım!”
Survivor Batuhan’ın Aşkı Survivor’dan Çıktı! Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyormuş Ki, “Bacım” Laflarını Yedi! Acun Ilıcalı Ne Diyeceğini Şaşırdı… mask
Survivor Batuhan’ın Aşkı Survivor’dan Çıktı! Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyormuş Ki, “Bacım” Laflarını Yedi! Acun Ilıcalı Ne Diyeceğini Şaşırdı…
Alişan’ın Eşi Buse Varol Nefesleri Kesti! İç Çamaşırı Giymeden Verdiği Pozlar Yürek Hoplattı! Boşanacakları Konuşulan Alişan… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Nefesleri Kesti! İç Çamaşırı Giymeden Verdiği Pozlar Yürek Hoplattı! Boşanacakları Konuşulan Alişan…
Seda Sayan “60 Yaşındayım” Demedi, Beyaz Minisiyle… “Eşini Geçtim, Oğlun Bir Şey Demiyor Mu?” Kusursuz Fiziğiyle Bir Bakanı Bir Daha… mask
Seda Sayan “60 Yaşındayım” Demedi, Beyaz Minisiyle… “Eşini Geçtim, Oğlun Bir Şey Demiyor Mu?” Kusursuz Fiziğiyle Bir Bakanı Bir Daha…
HESABIM

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Cansu Dere Bembeyaz Mayosuyla 18’likleri Çatlattı! “Sen Nasıl 41 Yaşındasın!” Alev Alev Yaktı, İncecik Belini, Sütun Bacaklarını… mask
Cansu Dere Bembeyaz Mayosuyla 18’likleri Çatlattı! “Sen Nasıl 41 Yaşındasın!” Alev Alev Yaktı, İncecik Belini, Sütun Bacaklarını…
Survivor All Star’da 4. Dokunulmazlık İfşa Edildi! Potaya Giden İsim Belli; Hikmet Mi, Batuhan Mı? Acun Ilıcalı Çılgına Dönecek! mask
Survivor All Star’da 4. Dokunulmazlık İfşa Edildi! Potaya Giden İsim Belli; Hikmet Mi, Batuhan Mı? Acun Ilıcalı Çılgına Dönecek!
Camdaki Kız, Yargı ve Üç Kız Kardeş İçin Şok Kanal D Kararı! Yürekler Sızladı, Gözler Yaşlarla Doldu! İsyan Bayrakları Ellerde… mask
Camdaki Kız, Yargı ve Üç Kız Kardeş İçin Şok Kanal D Kararı! Yürekler Sızladı, Gözler Yaşlarla Doldu! İsyan Bayrakları Ellerde…
Sadakatsiz Dizisinden Asya Ayrılıyor; Finalde Olmayacak! Ölümü Kan Dondurdu; Senaryo Basına Sızdırıldı! Son Bölümünde… mask
Sadakatsiz Dizisinden Asya Ayrılıyor; Finalde Olmayacak! Ölümü Kan Dondurdu; Senaryo Basına Sızdırıldı! Son Bölümünde…
Demet Özdemir Nefes Kesti, Ateş Yükseltti! Karavandan Öyle Pozlar Verdi Ki, Oğuzhan Koç’un Nişanı Atması Olası! “Taş Gibisin!” mask
Demet Özdemir Nefes Kesti, Ateş Yükseltti! Karavandan Öyle Pozlar Verdi Ki, Oğuzhan Koç’un Nişanı Atması Olası! “Taş Gibisin!”
Survivor Yarışmasından Skandal İtiraf! Acun Ilıcalı İpini Kesecek; Öyle Açıklamalar Yaptı Ki, Kan Dondu! Meğer Survivor’da… mask
Survivor Yarışmasından Skandal İtiraf! Acun Ilıcalı İpini Kesecek; Öyle Açıklamalar Yaptı Ki, Kan Dondu! Meğer Survivor’da…

Şehir Rehberi

Kurumsal

HESABIM ÇIKIŞ YAP