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13 May 2022 - 18:50

Üç Kız Kardeş Dizisinde Mide Bulandıran Anlar! Milyonlar Ayağa Kalktı; “Rezilsin, Utanmaz!” Yorumlar Gırla Geliyor! O Sahne…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te seyircileri çileden çıkan bir olay yaşandı! Milyonların ayağa kalkmasına neden olan bu duruma “Midemiz bulandı” yorumlarında bulundu! Yorumların ve tepkilerin gırla geldiği o sahne seyircilerin “Rezilsiniz, utanmaz” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…