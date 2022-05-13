Üç Kız Kardeş Dizisinde Mide Bulandıran Anlar! Milyonlar Ayağa Kalktı; “Rezilsin, Utanmaz!” Yorumlar Gırla Geliyor! O Sahne…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te seyircileri çileden çıkan bir olay yaşandı! Milyonların ayağa kalkmasına neden olan bu duruma “Midemiz bulandı” yorumlarında bulundu! Yorumların ve tepkilerin gırla geldiği o sahne seyircilerin “Rezilsiniz, utanmaz” yorumlarına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi Salı akşamlarını adeta sallıyor. Reyting rekortmeni dizide, entrika ve çarpık aşk ilişkileri bitmek tükenmek bilmiyor. Somer’in kafasındaki karmaşa iki kadına da kollarını açarken; seyircilerde bu anlara tepkilerini bulundurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hasan Yılmaz olarak yorum yazıyorsun. Farklı bir hesapla oturum açıp yazmak için buraya, oturum açmadam misafir (anonim) olarak yazmak için ise buraya tıklayınız.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.