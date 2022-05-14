ASKİ Ankara Su Kesintileri: 14 Mayıs 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 14 Mayıs 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankaralıların sağlıklı bir su ile buluşması için çalışmalarını günlük periyotlar ile sürdürmeye devam eden ASKİ, bugün de bu çalışmaların ortaya çıkardığı su kesintileri için Ankaralıları uyaran bir duyuru yayınlamış bulunuyor. Peki, ASKİ 14 Mayıs Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 14 Mayıs Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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