- 14 May 2022 - 09:40 G: 14 May 2022 - 09:43

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 14 Mayıs 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 14 Mayıs 2022 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 14 Mayıs 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Ankaralıların sağlıklı bir su ile buluşması için çalışmalarını günlük periyotlar ile sürdürmeye devam eden ASKİ, bugün de bu çalışmaların ortaya çıkardığı su kesintileri için Ankaralıları uyaran bir duyuru yayınlamış bulunuyor. Peki, ASKİ 14 Mayıs Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 14 Mayıs Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

14 May 2022 - 09:40 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara İkinci El Araba Pazarı Fiyatları 2022! Ankara İkinci El Oto Pazarı Hangi Gün Açık, Nerede? Ankara İkinci El Araba Pazarı Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara İkinci El Araba Pazarı Fiyatları 2022! Ankara İkinci El Oto Pazarı Hangi Gün Açık, Nerede? Ankara İkinci El Araba Pazarı Nerede, Nasıl Gidilir?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 13 Mayıs 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 13 Mayıs 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 11 Mayıs 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 11 Mayıs 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
11 Mayıs 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
11 Mayıs 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara Elektrik Kesintisi! 10 Mayıs 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 10 Mayıs 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Keçiören'de Sokak Süpürgecilerinden Farkındalık Tiyatrosu mask
Keçiören'de Sokak Süpürgecilerinden Farkındalık Tiyatrosu
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 8 Mayıs 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 8 Mayıs 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Elektrik Kesintisi! 8 Mayıs 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 8 Mayıs 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
6 Mayıs 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
6 Mayıs 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 6 Mayıs 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 6 Mayıs 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 14 Mayıs 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 14 Mayıs 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Survivor Nisa’nın Salya Sümük Ağlatan Hastalığı Ortaya Çıktı! Acun Medya Evine Göndermek Zorunda Kaldı; Hastaneden Raporlar Çıktı! mask
Survivor Nisa’nın Salya Sümük Ağlatan Hastalığı Ortaya Çıktı! Acun Medya Evine Göndermek Zorunda Kaldı; Hastaneden Raporlar Çıktı!
Survivor Nisa Aşkını Bas Bas Bağırdı! Acun Medya’nın, 83 Milyonun Önünde “Sana Hastayım” Dedi, Ogeday Kıpkırmızı Oldu… mask
Survivor Nisa Aşkını Bas Bas Bağırdı! Acun Medya’nın, 83 Milyonun Önünde “Sana Hastayım” Dedi, Ogeday Kıpkırmızı Oldu…
Gülşen'in Dekolteli Elbisesi Bu Sefer Çok Rüküş Bulundu! “Elbisenin Yarısı Nerede?” Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Twitter Karıştı! Milyonlar İkiye Bölündü… mask
Gülşen'in Dekolteli Elbisesi Bu Sefer Çok Rüküş Bulundu! “Elbisenin Yarısı Nerede?” Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Twitter Karıştı! Milyonlar İkiye Bölündü…
Survivor Batuhan’ın Aşkı Yine Survivor’dan Çıktı! Öyle Bir İsimle Aşk Başlamış Ki, “Bacım” Laflarını Yedi! Acun Ilıcalı Ne Diyeceğini Şaşırdı… mask
Survivor Batuhan’ın Aşkı Yine Survivor’dan Çıktı! Öyle Bir İsimle Aşk Başlamış Ki, “Bacım” Laflarını Yedi! Acun Ilıcalı Ne Diyeceğini Şaşırdı…
Gönül Dağı dizisinin Asuman’ı (Hazal Çağlar) ile Ramazan (Cihat Süvarioğlu) Meğer Sevgiliymiş! Sevgililer Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Aralarında Ki Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Gönül Dağı dizisinin Asuman’ı (Hazal Çağlar) ile Ramazan (Cihat Süvarioğlu) Meğer Sevgiliymiş! Sevgililer Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Aralarında Ki Yaş Farkı Dikkat Çekti…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL