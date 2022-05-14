14 Mayıs 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 14 Mayıs 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Elektrik altyapısının yenilenebilmesi için çalışmalarını şimdilerde hafta sonuna da taşımaya başlamış olan Başkent EDAŞ, bugün Ankara’nın o dört ilçesinde çalışmalardan kaynaklı olarak elektrik kesintileri yapmayı planlıyor. Peki, 14 Mayıs Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 14 Mayıs Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…