En Belalı Burçlar Hangisidir? İşte Tam Baş Belası O Burçlar…
Bazı burçların sahip oldukları karakteristik özellikler, onları adeta bir bela haline getirmiş bulunuyor. Öyle ki bu listede yer alan burçların kendi başına açtığı bela da çevrelerine bulaştırdığı bela da asla son bulmuyor. Sizde burç özellikleri ile tam bir bela olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Bazı burçların sahip oldukları karakteristik özellikler, onları adeta bir bela haline getirmiş bulunuyor. Öyle ki bu listede yer alan burçların kendi başına açtığı bela da çevrelerine bulaştırdığı bela da asla son bulmuyor. Peki, en belalı burçlar hangisidir? İşte tam baş belası o burçlar…
14 May 2022 - 09:54 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.