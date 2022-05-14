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14 May 2022 - 09:54

En Belalı Burçlar Hangisidir? İşte Tam Baş Belası O Burçlar…

Bazı burçların sahip oldukları karakteristik özellikler, onları adeta bir bela haline getirmiş bulunuyor. Öyle ki bu listede yer alan burçların kendi başına açtığı bela da çevrelerine bulaştırdığı bela da asla son bulmuyor. Sizde burç özellikleri ile tam bir bela olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...