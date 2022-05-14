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14 May 2022 - 10:03

En Kibar Burçlar Hangisidir? İşte Konuşurken Bile Kırılan O Burçlar…

Bu listede yer alan burçlar ile tanıştığınızda hep, onlar ile vakit geçirmek isteyebilirsiniz! Son derece kibar olan bu burçların iletişim yönleri çok kuvvetliyken; bu burçlar, karşısındaki kişiyi de son derece iyi hissettirecek tavırları sergilemeyi çok iyi biliyor. Sizde en kibar olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...