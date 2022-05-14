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14 May 2022 - 09:58

Buse Varol – Alişan Aşkı Bitti! Buse Varol Evi Terk Etti, “Sen Yoluna, Ben Yoluma” Dedi… Instagram Sallanıyor; Bu Karar Yıkıcı Oldu…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol’dan kahreden haber geldi. Aşklarının bittiği konuşulmaya başlarken; Buse Varol’un evi terk ettiği görüldü. “Sen yoluna, ben yoluma” diyen Buse Varol, Instagram’ın sallanmasına neden oldu! Sevenleri için verdiği karar yıkıcı olurken; gittiğini gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…