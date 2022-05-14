Buse Varol – Alişan Aşkı Bitti! Buse Varol Evi Terk Etti, “Sen Yoluna, Ben Yoluma” Dedi… Instagram Sallanıyor; Bu Karar Yıkıcı Oldu…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol’dan kahreden haber geldi. Aşklarının bittiği konuşulmaya başlarken; Buse Varol’un evi terk ettiği görüldü. “Sen yoluna, ben yoluma” diyen Buse Varol, Instagram’ın sallanmasına neden oldu! Sevenleri için verdiği karar yıkıcı olurken; gittiğini gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz aylarda Buse Varol ve Alişan, kızlarının doğum gününde şok bir tartışma yaşanmıştı. Pasta krizi yaşayan Buse Varol ve Alişan’ın günlerce boşanacağı konuşulmuştu. Boşanma sürecinde Alişan’ın annesi Suzan Tektaş’ın gelini için “Asla affetmem” dediği iddia edilmişti. Şimdi ise gemiler yakıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.