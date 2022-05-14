- 14 May 2022 - 09:58 G: 14 May 2022 - 10:11

Buse Varol – Alişan Aşkı Bitti! Buse Varol Evi Terk Etti, “Sen Yoluna, Ben Yoluma” Dedi… Instagram Sallanıyor; Bu Karar Yıkıcı Oldu…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol’dan kahreden haber geldi. Aşklarının bittiği konuşulmaya başlarken; Buse Varol’un evi terk ettiği görüldü. “Sen yoluna, ben yoluma” diyen Buse Varol, Instagram’ın sallanmasına neden oldu! Sevenleri için verdiği karar yıkıcı olurken; gittiğini gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz aylarda Buse Varol ve Alişan, kızlarının doğum gününde şok bir tartışma yaşanmıştı. Pasta krizi yaşayan Buse Varol ve Alişan’ın günlerce boşanacağı konuşulmuştu. Boşanma sürecinde Alişan’ın annesi Suzan Tektaş’ın gelini için “Asla affetmem” dediği iddia edilmişti. Şimdi ise gemiler yakıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 May 2022 - 09:58 Antalya- Yaşam

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