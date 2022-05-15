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15 May 2022 - 17:01

Survivor Batuhan’ın İflahı Kurudu! Murat Ceylan Bile Bu Kadarına Daha Önce Şahit Olmadı! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü... Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan en sonunda çileden çıktı ve bas bas bağırdı! Murat Ceylan’ın hayatının şokunu yaşadığı görülürken; korkudan ne yapacağını şaşıran Ceylan, milyonların şok içerisinde kalmasına neden oldu. Öyle bir an yaşandı ki, ağızlar resmen açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…