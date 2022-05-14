- 14 May 2022 - 10:27 G: 14 May 2022 - 10:54

Survivor'da Olaylı Gece! Batuhan Bas Bas Bağırdı! Murat Ceylan Hayatının Şokunu Yaşadı; Korkudan Ne Yapacağını Şaşırdı! Öyle Bir An Yaşandı Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan en sonunda çileden çıktı ve bas bas bağırdı! Murat Ceylan’ın hayatının şokunu yaşadığı görülürken; korkudan ne yapacağını şaşıran Ceylan, milyonların şok içerisinde kalmasına neden oldu. Öyle bir an yaşandı ki, ağızlar resmen açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım arasında geçen 4. dokunulmazlık oyununun kazananı Kırmızı takım olmuştu. Mavi takımdan potaya giden isimse Seda olmuştu. Gündeme bomba gibi düşen bu pota olayı dengeleri değiştirmişti. 4. Dokunulmazlık oyunu sırasında Batuhan Karacakaya resmen çileden çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 May 2022 - 10:27 Ankara- Yaşam

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