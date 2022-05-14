Survivor'da Olaylı Gece! Batuhan Bas Bas Bağırdı! Murat Ceylan Hayatının Şokunu Yaşadı; Korkudan Ne Yapacağını Şaşırdı! Öyle Bir An Yaşandı Ki…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan en sonunda çileden çıktı ve bas bas bağırdı! Murat Ceylan’ın hayatının şokunu yaşadığı görülürken; korkudan ne yapacağını şaşıran Ceylan, milyonların şok içerisinde kalmasına neden oldu. Öyle bir an yaşandı ki, ağızlar resmen açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım arasında geçen 4. dokunulmazlık oyununun kazananı Kırmızı takım olmuştu. Mavi takımdan potaya giden isimse Seda olmuştu. Gündeme bomba gibi düşen bu pota olayı dengeleri değiştirmişti. 4. Dokunulmazlık oyunu sırasında Batuhan Karacakaya resmen çileden çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.