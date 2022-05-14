Seda Sayan Oğlundan 2 Yaş Büyük Aşkına Resti Çekti! Mini, Üzerine Yapışan Elbisesiyle Tozu Dumana Kattı! Çiçeği Burnundaki Kadırgalı…

Geçtiğimiz günlerde Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlenme kararı almıştı. Sevgililer Günü’nde aldığı evlenme teklifini, Nisan ayının son günlerinde dünya evine girerek taçlandıran Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti hayranlarını büyük bir şok içerisinde bırakmıştı. Evlenmeden önce sıkı bir diyete giren 59 yaşındaki Seda Sayan, bir bakanı bir daha baktıracak pozlarıyla nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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