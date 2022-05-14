Gönül Dağı Dizisinde Dilek’in Ölüm Senaryosu Ortaya Çıktı! Gülsim Ali İlhan’ın Son Senaryosu Eline Verildi; Artık Olmayacak! Neler Oluyor?

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Gönül Dağı dizisi, sezon finali için çalışmalara başladı. Finalde bir başrol oyuncusunun ayrılacağına dair iddialar kulislerde dolaşıyordu ama o ismin Gülsim Ali İlhan olduğu yeni çıktı! Peki, Gülsim Ali İlhan Gönül Dağı dizisinden nasıl ayrılacak?

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