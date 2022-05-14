10 Dakika ’da Göbek Nasıl Eritilir? Spor Salonuna Gitmeden Kilo Vermenin Yolları Nelerdir? Ağırlık Kaldırmadan Vücut Yapmak Mümkün Mü?

Fazla kilolarınızdan şikâyetçi iseniz ve yaşantınız nedeniyle spor salonlarına vakit ayıramıyorsanız sadece egzersizler ile de beğenmediğiniz kilolu ve yağlı görünümünüzden kurtulmanız mümkün. Disiplinli bir şekilde egzersizlerinizi yapmanız durumunda sürecin ilerlemesi ile birlikte de fit bir vücuda sahip olmanız gayet mümkündür.

İşe en basit yerlerden başlayabilirsiniz. Yürüyüş yapmak Kilo vermek için çok önemlidir. Araba, otobüs, taksi gibi ulaşım araçlarıyla yakın yerlere gitmekten kaçınmalısınız. Yürüyüş ile kalori vererek günlük vücudunuzun yaktığı kalorinin üstüne çıkacak ve fazladan kalori yakarak zayıflamaya başlayacaksınız. Bu durum iş yeri, apartman, alışveriş merkezleri için de geçerli. Çıkacağınız katlar için asansör veya yürüyen merdiven tercih etmeyerek normal merdivenden çıkmayı tercih edin. Bu sayede egzersizinizi artırarak kalori yakımınızı artırmış olacaksınız.

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