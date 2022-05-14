10 Dakika ’da Göbek Nasıl Eritilir? Spor Salonuna Gitmeden Kilo Vermenin Yolları Nelerdir? Ağırlık Kaldırmadan Vücut Yapmak Mümkün Mü?
Spor salonlarında saatlerce spor yapacak vaktiniz yok ise ve sadece egzersiz yaparak kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız ve de fit, sağlıklı bir vücuda sahip olurken, dikkat çekici bir görünüm elde etmek istiyorsanız bu haberimiz tam sizlere göre.
Fazla kilolarınızdan şikâyetçi iseniz ve yaşantınız nedeniyle spor salonlarına vakit ayıramıyorsanız sadece egzersizler ile de beğenmediğiniz kilolu ve yağlı görünümünüzden kurtulmanız mümkün. Disiplinli bir şekilde egzersizlerinizi yapmanız durumunda sürecin ilerlemesi ile birlikte de fit bir vücuda sahip olmanız gayet mümkündür.
İşe en basit yerlerden başlayabilirsiniz. Yürüyüş yapmak Kilo vermek için çok önemlidir. Araba, otobüs, taksi gibi ulaşım araçlarıyla yakın yerlere gitmekten kaçınmalısınız. Yürüyüş ile kalori vererek günlük vücudunuzun yaktığı kalorinin üstüne çıkacak ve fazladan kalori yakarak zayıflamaya başlayacaksınız. Bu durum iş yeri, apartman, alışveriş merkezleri için de geçerli. Çıkacağınız katlar için asansör veya yürüyen merdiven tercih etmeyerek normal merdivenden çıkmayı tercih edin. Bu sayede egzersizinizi artırarak kalori yakımınızı artırmış olacaksınız.
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14 May 2022 - 11:52 - Spor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.