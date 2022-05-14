Survivor Barış ve Ogeday’ın Ortalığı Kan Gölüne Çeviren Kavgası Basına Sızdı! Yağcı, “Hata Yaptım” Demişti; Perde Arkası Tüyler Ürpertti! Meğer…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Barış Murat Yağcı’nın elenmesinin ardından iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Nisa Bölükbaşı’nın eski aşkı Barış Murat Yağcı ve Ogeday Girişken’in ağız burun kavga ettiklerine dair iddialar basına sızdı. Yağcı’nın elenmeden önce “Ben bir hata yaptım” sözlerinin perde arkası tüyleri ürpertti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 döneminin bitimiyle birlikte Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı arasında bir aşk başlamıştı. İkili, All Star’ın başlamasına aylar kala ayrılma kararı almıştı. Nisa Bölükbaşı ise aradığı aşkı Ogeday Girişken’de bulmuştu. Yağcı’nın elenmesinin ardından Ogeday Girişken’le skandal bir kavga ettikleri gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.