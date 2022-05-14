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14 May 2022 - 12:27

Survivor Barış ve Ogeday’ın Ortalığı Kan Gölüne Çeviren Kavgası Basına Sızdı! Yağcı, “Hata Yaptım” Demişti; Perde Arkası Tüyler Ürpertti! Meğer…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Barış Murat Yağcı’nın elenmesinin ardından iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Nisa Bölükbaşı’nın eski aşkı Barış Murat Yağcı ve Ogeday Girişken’in ağız burun kavga ettiklerine dair iddialar basına sızdı. Yağcı’nın elenmeden önce “Ben bir hata yaptım” sözlerinin perde arkası tüyleri ürpertti! İşte merak edilen tüm detaylar…