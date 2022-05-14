- 14 May 2022 - 12:48 G: 14 May 2022 - 12:49

Asgari Ücret Temmuz Ayında 6200 Lira Mı Olacak? Büyük Zam Kapıda; Sadece Günler Kaldı! Açıklama Geldi, Karar Çıktı! Tam Tamına…

Yılda bir kez gerçekleşen asgari ücret zammı için 2022 yılı adeta ezber bozdu. Artan enflasyon oranları, zamlı fiyatlar vatandaşın belini bükünce asgari ücretin Temmuz ayında ikinci bir ek zam alacağı konuşulmaya başlanmıştı. Temmuz ayındaki zammın 6200 lira olacağı konuşulurken; büyük zammın kapıda olduğu görüldü ve ilk açıklama resmen geldi! Peki, neler oluyor?

Ocak ayında verilen kararla birlikte asgari ücret 4250 lira olmuştu. 2021 yılında verilen asgari ücrete %100 zam yapılmıştı ama artan enflasyon oranları 2022 yılının ortalarına bile girilmeden yaşam şartlarını zorlamaya başlamıştı. Bunun üzerine Temmuz ayında büyük bir zammın yapılacağı düşünülüyordu ki, gelen son dakika açıklamaları Temmuz ayına yeşil ışık yaktı! Peki, asgari ücret minimum 6200 lira mı olacak?

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14 May 2022 - 12:48 Ankara- Yaşam

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