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14 May 2022 - 13:10

Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Demir Yaman Dönüyor! Züleyha’nın Yeni Kocasını Evire Çevire Dövecek; Hayatının Dayağını Yiyecek…

ATV ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da büyük bir imzanın atıldığı gündeme bomba gibi düştü. Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış’ın Bir Zamanlar Çukurova dizisine devrim yapacağı gündeme bomba gibi düştü. Züleyha’nın yeni kocasını evire çevire döveceğine dair yorumlar gelirken Demir Yaman bombası patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…