Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Demir Yaman Dönüyor! Züleyha’nın Yeni Kocasını Evire Çevire Dövecek; Hayatının Dayağını Yiyecek…
ATV ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da büyük bir imzanın atıldığı gündeme bomba gibi düştü. Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış’ın Bir Zamanlar Çukurova dizisine devrim yapacağı gündeme bomba gibi düştü. Züleyha’nın yeni kocasını evire çevire döveceğine dair yorumlar gelirken Demir Yaman bombası patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi birbirinde başarılı isimlerin bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü Perşembe akşama ekranlara gelmişti. Her bölümde büyük bir heyecan yaşatan Bir Zamanlar Çukurova dizisine Demir Yaman’ın yeniden dönecek olması ise büyük şoku yaşattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.