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14 May 2022 - 13:37

Survivor All Star’da 5. Dokunulmazlık Ortaya Çıktı! Seda’dan Sonra Öyle Bir İsim Potaya Girecek Ki… “Sonunda Kurtuluyoruz!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da bomba ifşa patlak verdi. Dün akşam ekranlara gelen son bölümle birlikte Seda Ocak potaya giren isim olmuştu. Şimdi ise öyle bir ismin potaya girdiği ortaya çıktı ki, “Sonunda kurtuluyoruz” ayorumları arka arkaya geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…