- 14 May 2022 - 13:37 G: 14 May 2022 - 13:44

Survivor All Star’da 5. Dokunulmazlık Ortaya Çıktı! Seda’dan Sonra Öyle Bir İsim Potaya Girecek Ki… “Sonunda Kurtuluyoruz!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da bomba ifşa patlak verdi. Dün akşam ekranlara gelen son bölümle birlikte Seda Ocak potaya giren isim olmuştu. Şimdi ise öyle bir ismin potaya girdiği ortaya çıktı ki, “Sonunda kurtuluyoruz” ayorumları arka arkaya geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Oynanan 3. dokunulmazlığın arasına giren ödül oyunlarıyla birlikte son bölümde ise 4. dokunulmazlık oynanmıştı. Kırmızı takım oyunu kazanan takım olurken Mavi takım yeniden bir ismi potaya göndermek zorunda kalmıştı. Yeni bölümde kazanan takımsa ortaya çıktı! Peki, 5. dokunulmazlığı kazanan takım hangisi olacak?

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14 May 2022 - 13:37 Ankara- Yaşam

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