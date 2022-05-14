Survivor All Star’da 5. Dokunulmazlık Ortaya Çıktı! Seda’dan Sonra Öyle Bir İsim Potaya Girecek Ki… “Sonunda Kurtuluyoruz!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da bomba ifşa patlak verdi. Dün akşam ekranlara gelen son bölümle birlikte Seda Ocak potaya giren isim olmuştu. Şimdi ise öyle bir ismin potaya girdiği ortaya çıktı ki, “Sonunda kurtuluyoruz” ayorumları arka arkaya geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Oynanan 3. dokunulmazlığın arasına giren ödül oyunlarıyla birlikte son bölümde ise 4. dokunulmazlık oynanmıştı. Kırmızı takım oyunu kazanan takım olurken Mavi takım yeniden bir ismi potaya göndermek zorunda kalmıştı. Yeni bölümde kazanan takımsa ortaya çıktı! Peki, 5. dokunulmazlığı kazanan takım hangisi olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.