14 May 2022 - 13:59 Güncelleme: 14 May 2022 - 14:11
Yasak Elma Dizisine Şeyma Subaşı Şoku! O İsim Araya Girince Akan Sular Durdu; 3 Bölüm İçin Servet Kazanacak! Neler Oldu Neler…
FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’ya Acun Ilıcalı’nın eski Şeyma Subaşı resmen geliyor. O ismin araya girmesiyle birlikte akan sular durdu! Dizide 3 bölüm yer alacağı iddia edilen Şeyma Subaşı’nın rekor bir fiyata anlaşama yaptığı da iddialar arasında yerini aldı! Peki, Yasak Elma dizisine Şeyma Subaşı ne zaman giriş yapacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.