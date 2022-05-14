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14 May 2022 - 13:59

Yasak Elma Dizisine Şeyma Subaşı Şoku! O İsim Araya Girince Akan Sular Durdu; 3 Bölüm İçin Servet Kazanacak! Neler Oldu Neler…

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’ya Acun Ilıcalı’nın eski Şeyma Subaşı resmen geliyor. O ismin araya girmesiyle birlikte akan sular durdu! Dizide 3 bölüm yer alacağı iddia edilen Şeyma Subaşı’nın rekor bir fiyata anlaşama yaptığı da iddialar arasında yerini aldı! Peki, Yasak Elma dizisine Şeyma Subaşı ne zaman giriş yapacak?