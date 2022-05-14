Kurtlar Vadisi Pusu’dan Tir Tir Titreten Haber! Yeniden Mi Başlıyor? Başrol Oyuncusundan Öyle Bir Açıklama Geldi Ki…

Gerek konusu gerek ise usta oyuncuları bir araya getirmesiyle ekranlarda iz bırakan yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi serisi, aynı zamanda, baştan başrol Necati Şaşmaz olmak üzere pek çok ismin de ilk oyunculuk deneyimiydi. O isimlerden biri olan Erhan Ufuk, ilk rolünü Güllü Erhan ile almasına rağmen hafızalara kazınmayı başarmıştı. Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ından dizinin yeniden başlayacağına ilişkin sorulara net bir cevap geldi. Peki, Kurtlar Vadisi dizisi yeniden mi başlıyor? Yeniden başlama sinyalleri veren Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı Erhan Ufuk ne dedi, ne açıklama yaptı? İşte, detaylar…

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