Kurtlar Vadisi Pusu’dan Tir Tir Titreten Haber! Yeniden Mi Başlıyor? Başrol Oyuncusundan Öyle Bir Açıklama Geldi Ki…
Gerek konusu gerek ise usta oyuncuları bir araya getirmesiyle ekranlarda iz bırakan yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi serisi, aynı zamanda, baştan başrol Necati Şaşmaz olmak üzere pek çok ismin de ilk oyunculuk deneyimiydi. O isimlerden biri olan Erhan Ufuk, ilk rolünü Güllü Erhan ile almasına rağmen hafızalara kazınmayı başarmıştı. İşte Kurtlar Vadisi
Gerek konusu gerek ise usta oyuncuları bir araya getirmesiyle ekranlarda iz bırakan yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi serisi, aynı zamanda, baştan başrol Necati Şaşmaz olmak üzere pek çok ismin de ilk oyunculuk deneyimiydi. O isimlerden biri olan Erhan Ufuk, ilk rolünü Güllü Erhan ile almasına rağmen hafızalara kazınmayı başarmıştı. Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ından dizinin yeniden başlayacağına ilişkin sorulara net bir cevap geldi. Peki, Kurtlar Vadisi dizisi yeniden mi başlıyor? Yeniden başlama sinyalleri veren Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı Erhan Ufuk ne dedi, ne açıklama yaptı? İşte, detaylar…
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14 May 2022 - 14:27 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.