- 14 May 2022 - 14:36 G: 14 May 2022 - 14:40

EDHO Meraklısına Oktay Kaynarca’dan Bomba Haber! Aylar Sonra Ekranlara Geliyor; Sonunda İmzalar Atıldı! Geliyor…

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu sezonun başında çıkan bir anlaşmazlık nedeniyle yapımdan kaldırılmıştı. Telif haklarının ATV’de olması nedeniyle başka bir ekrana da geçemeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, erken ve vedasız bir final gerçekleştirmişti. İşte EDHO ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu sezonun başında çıkan bir anlaşmazlık nedeniyle yapımdan kaldırılmıştı. Telif haklarının ATV’de olması nedeniyle başka bir ekrana da geçemeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, erken ve vedasız bir final gerçekleştirmişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin hayranlarını üzen bu haberin üzerine Oktay Kaynarca, yeni bir dizi müjdesi verdi! Peki, Oktay Kaynarca’nın yeni dizisi ne? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeniden başlayacak mı? Oktay Kaynarca’nın yeni dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte, detaylar…

14 May 2022 - 14:36 - Dizi Haberleri

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