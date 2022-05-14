Hande Erçel Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Kerem Bürsin’le Evliliğin Eşiğinden Dönmüşlerdi; O Soru… “Gelecek Ayki Sevgilisini Sorsaydınız!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, sosyal medyayı salladı. Utançtan kıpkırmızı olan Hande Erçel’in o soru karşında neye uğradığını şaşırttı! Kerem Bürsin’le evliliğin eşiğinden dönen Hande Erçel’e tepkiler arka arkaya geldi! Birçok kişiden “Gelecek ayki sevgilisini sorsaydınız” yorumlarını alan Hande Erçel, şok etkisini yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle milyonlara hitap etmeye başlayan Hande Erçel, dizide tanışmış olduğu Kerem Bürsin’le doludizgin bir aşk yaşamıştı. Geçtiğimiz aylarda ayrılma kararı alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, başka isimlerde aşkları bulmuşlardı. Hande Erçel ise Hadise’nin eski aşkı Kaan Yıldırım’la yeni bir aşka başlamıştı. Peki, Hande Erçel, Kaan Yıldırım sorularına nasıl bir yanıt verdi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.