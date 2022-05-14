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14 May 2022 - 14:27

Hande Erçel Utançtan Kıpkırmızı Oldu! Kerem Bürsin’le Evliliğin Eşiğinden Dönmüşlerdi; O Soru… “Gelecek Ayki Sevgilisini Sorsaydınız!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, sosyal medyayı salladı. Utançtan kıpkırmızı olan Hande Erçel’in o soru karşında neye uğradığını şaşırttı! Kerem Bürsin’le evliliğin eşiğinden dönen Hande Erçel’e tepkiler arka arkaya geldi! Birçok kişiden “Gelecek ayki sevgilisini sorsaydınız” yorumlarını alan Hande Erçel, şok etkisini yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…