- 14 May 2022 - 18:13 G: 14 May 2022 - 18:21

Survivor Yarışmasında 1000 Yılın İfşası Patlak Verdi! Hull City’den Sonra Büyük Bomba Patladı; Dışardan Bilgi Sızdırıldı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da 1000 yılın ifşası patlak verdi! Hull City’den sonra gelen Fransa ödülü gündeme bomba gibi düştü. Dışardan sızdırılan bilgilerin sonrasında ağızlar yarım metre açık kaldı. Acun Medya’nın yaymış olduğu ifşanın ardından Fransa ödülü dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kırmızı ve Mavi takımın dokunulmazlık yarışı heyecanla devam etmişti. Kırmızı takımın oyunu kazanmasıyla birlikte Mavi takımdan eleme potasına giden isimse Seda olmuştu. Şimdi ise büyük bomba patlak verdi ve büyük ödülün bir tanesi daha patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 May 2022 - 18:13 Ankara- Magazin

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