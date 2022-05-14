Masterchef Somer Şef’ten Acun Ilıcalı’ya Hayatının Resti Geldi! Parada Anlaşamayınca; Rakip Oldu! Acun Sinirden Delirecek…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri olarak adını bir kez daha Türkiye’ye duyuran Somer Siviroğlu’ndan Acun Ilıcalı’ya resmen hayatının resti geldi. Parada anlaşamadıkları ortaya çıkan Somer Şef ve Acun Ilıcalı, en sonunda kanlı bıçaklı oldular. Acun Ilıcalı’ya rakip olduğu ortaya çıkan Somer Şefin, Acun Ilıcalı’yı sinirden delirteceğine dair yorumlar yapıldı! Peki, Somer Sivrioğlu hangi yapımla ekranlara gelecek?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının final olduğu hafta ekranlara gelecek olan Masterchef yarışması için görüşmeler yapılıyor. Başvuruların durduğu biliniyorken; Acun Medya’nın yeni şeflerle görüşmeler yaptığı da ortaya çıkmıştı. Mehmet Yalçınkaya’nın jürilikten çekilmesinin ardından Acun Medya, Arda Türkmen’le görüşmeler yapmaya başlamıştı. Peki, Somer Şef, Acun Ilıcalı’ya nasıl rakip oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.