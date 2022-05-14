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14 May 2022 - 18:38

Masterchef Somer Şef’ten Acun Ilıcalı’ya Hayatının Resti Geldi! Parada Anlaşamayınca; Rakip Oldu! Acun Sinirden Delirecek…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri olarak adını bir kez daha Türkiye’ye duyuran Somer Siviroğlu’ndan Acun Ilıcalı’ya resmen hayatının resti geldi. Parada anlaşamadıkları ortaya çıkan Somer Şef ve Acun Ilıcalı, en sonunda kanlı bıçaklı oldular. Acun Ilıcalı’ya rakip olduğu ortaya çıkan Somer Şefin, Acun Ilıcalı’yı sinirden delirteceğine dair yorumlar yapıldı! Peki, Somer Sivrioğlu hangi yapımla ekranlara gelecek?