Survivor Ayşe, Nisa’nın Mezarını Açtı; Toprağı Üzerine Attı! Yerden Yere Vurdu, 1 Gram Acımadı! Saç Baş Kavgaya Ramak Kaldı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ayşe – Nisa arasındaki ipler koptu. Sözleriyle Nisa’yı yerden yere vuran Ayşe Yüksel için “Mezarını açtı, toprağını üzerine attı” yorumları yapıldı. Çok sert açıklamalarda bulunan Ayşe Yüksel’in sözlerini sarf ederken bir gram acımadığı görüldü. Yakında iki ismin saç baş kavga edeceği düşünülürken; gelen yorumlar ise şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. 5. Dokunulmazlık oyununun oynandığı Survivor’da Mavi takım yine oyunu kaybetmişti. Ogeday Girişken’in potaya girdiği Survivor’da Ayşe ve Nisa arasındaki gerilim milyonları şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.