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15 May 2022 - 09:26

Survivor Ayşe, Nisa’nın Mezarını Açtı; Toprağı Üzerine Attı! Yerden Yere Vurdu, 1 Gram Acımadı! Saç Baş Kavgaya Ramak Kaldı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ayşe – Nisa arasındaki ipler koptu. Sözleriyle Nisa’yı yerden yere vuran Ayşe Yüksel için “Mezarını açtı, toprağını üzerine attı” yorumları yapıldı. Çok sert açıklamalarda bulunan Ayşe Yüksel’in sözlerini sarf ederken bir gram acımadığı görüldü. Yakında iki ismin saç baş kavga edeceği düşünülürken; gelen yorumlar ise şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…