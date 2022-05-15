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15 May 2022 - 09:52

Gönül Dağı Dizisinde Oktay Kaynarca Gümbür Gümbür Geliyor! Taner’in Babası Olacak; Sivrihisar İnim İnim İnleyecek! Karar Çıktı…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı için büyük müjde verildi. Oktay Kaynarca’nın Gönül Dağı dizisine konuk olarak katılacağı gündeme bomba gibi düşerken; yıllardır ailesinden ayrı olan Taner’in babası İrfan’a hayat vereceği ortaya çıktı! Sivrihisar’ı inim inim inleten bu durum için son karar çıkarken; seyirciler neye uğradığını şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…