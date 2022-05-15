Survivor Hikmet’in Bileti Kesildi; Antalya Yolcusu Kalmayacak! Öyle Bir Sakatlık Yaşadı Ki, Acılar İçerisinde Kıvrandı! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran ve milyonlarca kitleyi arkasına alan Hikmet Tuğsuz’un bileti kesildi! Memleketi Antalya’ya yolculuk yapmak zorunda kalacak olan Hikmet Tuğsuz, öyle bir sakatlık yaşadı ki, acılar içerisinde kıvrandı! Peki, Hikmet Tuğsuz diskalifiye mi olacak?
Acun Medya’nın ekranlara getirmiş olduğu dünyanın en zor yarışması olarak bilinen Survivor’da son bölüm dün akşam ekranlara geldi. Geceye damgasını vuran Kırmızı takım, dokunulmazlığın sahibi olurken; Mavi takımdan potaya giden isim Ogeday Girişken oldu. Dokunulmazlık oyunu sırasında şok bir kaza geçiren Hikmet Tuğsuz, milyonların ağzını açık bıraktı. Peki, Hikmet Tuğsuz, yaşamış olduğu sakatlıktan dolayı diskalifiye edilecek mi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.