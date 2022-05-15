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15 May 2022 - 10:21

Survivor Hikmet’in Bileti Kesildi; Antalya Yolcusu Kalmayacak! Öyle Bir Sakatlık Yaşadı Ki, Acılar İçerisinde Kıvrandı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran ve milyonlarca kitleyi arkasına alan Hikmet Tuğsuz’un bileti kesildi! Memleketi Antalya’ya yolculuk yapmak zorunda kalacak olan Hikmet Tuğsuz, öyle bir sakatlık yaşadı ki, acılar içerisinde kıvrandı! Peki, Hikmet Tuğsuz diskalifiye mi olacak?