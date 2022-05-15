Anasayfa/

Foto Galeri/

15 May 2022 - 10:43

Asgari Ücretliye Kurban Bayramı İkramiyesi! Tam Tamına 2.126 TL; Geçim Derdi Bitiyor! Tarih Verildi; Hemen Hesaplarınızı Kontrol Edin…

Yılda iki kez emekli vatandaşın yükünü hafifletmek adına verilen bayram ikramiyesinin 15 milyonu aşkın asgari ücretli vatandaşa verileceği gündeme bomba gibi düştü. Kurban bayramına sayılı günler kala tam tamın 2.126 lira ödeme yapılacağının ortaya çıkması milyonların kafasında geçim derdini sonlandırdı! Tarihler verilirken; asgari ücretli vatandaşlarda hesaplarını kontrol etmeye başladı! Peki, neler oluyor?