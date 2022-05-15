Masterchef Mehmet Şefin İstediği Ücret Oldu! Acun Ilıcalı, Somer’e “Güle Güle”, Mehmet’e “Hoş Geldin” Dedi! Öyle Bir Fiyata Devam Ediyor Ki…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Mehmet Şefin son kararı ortaya çıktı. Para konusunda anlaşamadıkları iddia edilen Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı, milyonları derinden üzmüştü. Şimdi ise Mehmet Şefin istediği oldu ve teklif ettiği para kabul edildi. Bunun üzerine Acun Ilıcalı, Somer Şefe, “Güle güle” demek zorunda kaldı. Yeniden kadroya giren Mehmet Yalçınkaya’nın kazanacağı ücret ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının finaliyle birlikte ekranlara gelecek olan Masterchef yarışması için hazırlıklar başladı. Başvuruların durdurulduğu bilinirken; Mehmet Şefin jüri kadrosundan çıkacağı yönünde iddialar hızla ivme kazanmıştı. Şimdiyse Mehmet Şef yarışmaya devam ettiğini açıkladı! Peki, Masterchef 2022 sezonunda Mehmet Şef ne kadar kazanacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.