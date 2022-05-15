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15 May 2022 - 10:57

Masterchef Mehmet Şefin İstediği Ücret Oldu! Acun Ilıcalı, Somer’e “Güle Güle”, Mehmet’e “Hoş Geldin” Dedi! Öyle Bir Fiyata Devam Ediyor Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Mehmet Şefin son kararı ortaya çıktı. Para konusunda anlaşamadıkları iddia edilen Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı, milyonları derinden üzmüştü. Şimdi ise Mehmet Şefin istediği oldu ve teklif ettiği para kabul edildi. Bunun üzerine Acun Ilıcalı, Somer Şefe, “Güle güle” demek zorunda kaldı. Yeniden kadroya giren Mehmet Yalçınkaya’nın kazanacağı ücret ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…