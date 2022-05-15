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15 May 2022 - 11:28

Buse Varol ve Alişan Boşanıyor Mu? Evi Terk Ettiği, Silip Attığı Konuşuluyordu; İlk Açıklama Geldi! Kaynana – Elti Krizi Şok Etti! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan çifti Buse Varol ve Alişan’ın boşanacağı gündeme kısa bir süre önce gelmişti. Alişan’ın biricik eşi Buse Varol’un evi terk ettiği ve her şeyi silip attığı konuşuluyordu ki, ilk açıklama resmen geldi. Kaynana – elti krizi milyonlara büyük şoku yaşattı. İşte merak edilen tüm detaylar…