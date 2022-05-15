Buse Varol ve Alişan Boşanıyor Mu? Evi Terk Ettiği, Silip Attığı Konuşuluyordu; İlk Açıklama Geldi! Kaynana – Elti Krizi Şok Etti! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan çifti Buse Varol ve Alişan’ın boşanacağı gündeme kısa bir süre önce gelmişti. Alişan’ın biricik eşi Buse Varol’un evi terk ettiği ve her şeyi silip attığı konuşuluyordu ki, ilk açıklama resmen geldi. Kaynana – elti krizi milyonlara büyük şoku yaşattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz aylarda Buse Varol ve Alişan, kızları Eliz’in 1. yaş gününü ayrı ayrı kutlamışlardı. Buse Varol’un kızı için organizasyon düzenlediği görülürken; Alişan’ın ise kardeşi Selçuk Tektaş’ın fotoğrafının bulunduğu küçük bir pastayla ailesiyle kutladığı ortaya çıkmıştı. Buse Varol, Alişan’ın ailesiyle yapmış olduğu kutlamaya davet edilmediğini dile getirmiş ve boşanma iddiaları gündemi sallamıştı. Buse Varol birde parmağından yüzüğünü çıkarınca boşanma iddiaları güçlenmişti. Peki, Alişan – Buse Varol arasında neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.